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Browns notebook: Hue Jackson says Cam Erving would be moved to tackle if it doesn’t work out at center

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 02:27 PM
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Cleveland Browns offensive tackle Cameron Erving during a game against the Pittsburgh Steelers in Cleveland, Jan. 3. (Winslow Townson/AP Images)


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