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Browns notebook: Hue Jackson says offense must give rookie receiver Corey Coleman better chance to showcase ability

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 23, 2016 - 07:23 PM | Updated: November 24, 2016 - 12:25 AM
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Pittsburgh Steelers free safety Mike Mitchell (23) breaks up a pass intended for Browns wide receiver Corey Coleman (19) during the second half Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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