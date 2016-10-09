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Browns notebook: Hue Jackson takes blame for knockout hit on QB Cody Kessler, but O-line knows it can do better

By Nate Ulrich  and Marla Ridenour
Beacon Journal sports writers

Published: October 9, 2016 - 09:35 PM | Updated: October 10, 2016 - 10:12 AM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler is pressured by New England Patriots' Jabaal Sheard during the first quarter at FirstEnergy Stadium in Cleveland Sunday. The Browns lost 33-13. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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