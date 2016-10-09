Browns notebook: Hue Jackson takes blame for knockout hit on QB Cody Kessler, but O-line knows it can do better

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgQnJvd25zIGNhbiYj
ODIxNzt0IGtlZXAgdGhlaXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIGhlYWx0aHksIGFuZCB0aGUgdHJlbmQgZG9l
cyBub3QgcmVmbGVjdCB3ZWxsIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
VFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5OZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBsaW5lYmFja2VyIERvbnQmIzgy
MTc7YSBIaWdodG93ZXIgYmxpdHplZCBiZXR3ZWVuIGNlbnRlciBKb2huIEdyZWNvIGFuZCByaWdo
dCBndWFyZCBBbHZpbiBCYWlsZXkgd2l0aG91dCBiZWluZyBibG9ja2VkIGFuZCBjcnVzaGVkIHJv
b2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBDb2R5IEtlc3NsZXIgYXMgdGhlIEJyb3ducyB0cmllZCB0byBydW4g
YSBzY3JlZW4gcGFzcyB0byB0aGUgcmlnaHQgb24gc2Vjb25kLWFuZC0xMiBmcm9tIHRoZWlyIDEw
LXlhcmQgbGluZSBTdW5kYXkgYXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU3RhZGl1bS4gS2Vzc2xlciBzdWZmZXJl
ZCBhbiBpbmp1cnkgaW4gaGlzIGNoZXN0IGFuZCByaWIgYXJlYSB3aGVuIGhlIGFic29yYmVkIHRo
ZSBoaXQgYW5kIGxhbmRlZCBvbiBoaXMgcmlnaHQgc2lkZSB3aXRoIDE6MjAgbGVmdCBpbiB0aGUg
Zmlyc3QgcXVhcnRlciBvZiB0aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyAzMy0xMyBsb3NzIHRvIHRoZSBQYXRy
aW90cy48L3A+PHA+S2Vzc2xlciBuZXZlciByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgZ2FtZSBhbmQgbWF5IG5v
dCBiZSBhYmxlIHRvIHBsYXkgU3VuZGF5IG9uIHRoZSByb2FkIGFnYWluc3QgdGhlIFRlbm5lc3Nl
ZSBUaXRhbnMuIFgtcmF5cyB0YWtlbiBTdW5kYXkgd2VyZSBuZWdhdGl2ZSwgYnV0IGhlJiM4MjE3
O2xsIHVuZGVyZ28gbW9yZSBtZWRpY2FsIHRlc3RzIE1vbmRheS48L3A+PHA+Q29hY2ggSHVlIEph
Y2tzb24gcmVmdXNlZCB0byBibGFtZSBHcmVjbyBvciBCYWlsZXkgZm9yIEhpZ2h0b3dlciBiZWlu
ZyBhbGxvd2VkIHRvIHNwcmludCB0b3dhcmQgS2Vzc2xlciB1bnRvdWNoZWQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGF0IGlzIG5vdCB0aGVpciBmYXVsdC4gVGhhdCBpcyBvbiBDb2FjaCBKYWNrc29uLCYjODIy
MTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgbm90IG9uIHRoZSBwbGF5ZXJzLiBJdCBpcyBv
biBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhcyBLZXNzbGVyIGN1bHBhYmxlPyA8L3A+PHA+JiM4MjIwO05v
LCBJIGdvdCBndXlzIG9uIGhpbSBwcmV0dHkgZmFzdCwgc28gbm8sIHRoYXQgaXMgbm90IG9uIENv
ZHksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHJlcGxpZWQuICYjODIyMDtUaGF0IGlzIG5vdCBvbiB0aGUgcGxh
eWVycy4gSXQgaXMgb24gbWUgYWxsIHRoZSB3YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Bc2tlZCB3aGF0IGhl
IHdvdWxkIGhhdmUgZG9uZSBkaWZmZXJlbnRseSwgSmFja3NvbiBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSB3b3Vs
ZCBub3QgaGF2ZSBjYWxsZWQgaXQuIFRoYXQgaXMgaXQuIERvbiYjODIxNzt0IGNhbGwgdGhlIHBs
YXkuIFRoZXkgaGFkIHRoZSByaWdodCBkZWZlbnNlIG9uIGF0IHRoZSByaWdodCB0aW1lLiBUaGV5
IHdvbiB0aGF0IGJhdHRsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQg
dG8gdGhyb3cgYW55IHBsYXllcnMgdW5kZXIgdGhlIGJ1cywgYnV0IHRoZSBib3R0b20gbGluZSBp
cyBzb21lIGJsb2NraW5nIHdvdWxkIGhhdmUgaGVscGVkIHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IFtIaWdodG93ZXJdIGJsb2NrZWQsIGFuZCBoZSBnb3QgQ29k
eSBwcmV0dHkgZ29vZCwmIzgyMjE7IGxlZnQgZ3VhcmQgSm9lbCBCaXRvbmlvIHNhaWQuICYjODIy
MDtXZSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHNlZSB0aGF0IGhhcHBlbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFm
dGVyIHNuYXBwaW5nIHRoZSBiYWxsLCBHcmVjbyBzcHJpbnRlZCB0byBoaXMgcmlnaHQgdG8gYmxv
Y2sgb24gdGhlIHBlcmltZXRlciwgYnV0IGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBsYXkgYSBmaW5nZXIgb24g
SGlnaHRvd2VyLiBCYWlsZXkgYnJpZWZseSBlbmdhZ2VkIHdpdGggYSBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1h
biBiZWZvcmUgcnVubmluZyB0byBoaXMgcmlnaHQuCTwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBq
dXN0IG9uZSBvZiB0aG9zZSB1bmZvcnR1bmF0ZSB0aGluZ3MgdGhhdCBhIGd1eSBjYW1lIHRocm91
Z2ggc2NvdC1mcmVlLCYjODIyMTsgR3JlY28gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0
byBkbyBldmVyeXRoaW5nIHdlIGNhbiB0byBwaWNrIHVwIGd1eXMuIFRoYXQgd2F5IHRoZXJlJiM4
MjE3O3Mgbm8gZnJlZSBydW5uZXJzIG9uIHRoZSBxdWFydGVyYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdy
ZWNvIGlzIGEgc29saWQgc3RhcnRlciwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHBsYXlpbmcgaW4gaGlz
IHByaW1hcnkgc3BvdCAmIzgyMTI7IHJpZ2h0IGd1YXJkLiBXaGVuIGNlbnRlciBDYW1lcm9uIEVy
dmluZyBzdWZmZXJlZCBhIGJydWlzZWQgbHVuZyBpbiBXZWVrIDIsIHRoZSBwb3NpdGlvbiBiZWNh
bWUgYSByZXZvbHZpbmcgZG9vci4gR3JlY28gc3RhcnRlZCBhdCBjZW50ZXIgaW4gV2VlayAzLCB0
aGVuIEF1c3RpbiBSZWl0ZXIgaW4gV2VlayA0LCBidXQgUmVpdGVyIHN1ZmZlcmVkIGEgc2Vhc29u
LWVuZGluZyB0b3JuIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2FtZW50ICBpbiBoaXMgbGVmdCBrbmVl
LiBCYWlsZXkgc3RhcnRlZCBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB0aW1lIGF0IHJpZ2h0IGd1YXJkIFN1bmRh
eSBhZnRlciBiZWluZyBiZW5jaGVkIGxhc3Qgd2VlayBmb3IgZGlzY2lwbGluYXJ5IHJlYXNvbnMg
aW4gdGhlIGFmdGVybWF0aCBvZiBoaXMgYXJyZXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SG9wZWZ1bGx5IHNv
bWVvbmUgd2lsbCBnZXQgaGVhbHRoeSBhbmQgd2UgY2FuIGdldCB0byBmaXZlIGd1eXMgdGhhdCBo
YXZlIHBsYXllZCBhIGxvdCB0b2dldGhlciwmIzgyMjE7IEJpdG9uaW8gc2FpZC48L3A+PHA+QnJv
d25zIGJhY2t1cCBxdWFydGVyYmFjayBDaGFybGllIFdoaXRlaHVyc3Qgc2FpZCBoaXMgbGVmdCBr
bmVlIHdhcyBoeXBlci1leHRlbmRlZCB3aGVuIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNrIEpvbmF0aGFuIEpv
bmVzIGhpdCBoaW0gd2l0aCAzOjU3IGxlZnQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFzIGhlIHNj
cmFtYmxlZC4gV2hpdGVodXJzdCwgd2hvIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgb24gU2VwdC4g
MjAsIGxlZnQgdGhlIGdhbWUgYnV0IHJldHVybmVkIHRvIHRha2UgYSBrbmVlIG9uIHRoZSBmaW5h
bCBzbmFwLiBIZSYjODIxNztsbCB1bmRlcmdvIGZ1cnRoZXIgbWVkaWNhbCB0ZXN0aW5nLCB0b28u
CTwvcD48cD5JbmNsdWRpbmcgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIChmcmFjdHVyZWQgY29yYWNvaWQg
Ym9uZSBpbiBsZWZ0IHNob3VsZGVyIFNlcHQuIDExKSBhbmQgSm9zaCBNY0Nvd24gKGZyYWN0dXJl
ZCBsZWZ0IGNvbGxhcmJvbmUgU2VwdC4gMTgpLCBmb3VyIEJyb3ducyBxdWFydGVyYmFja3MgaGF2
ZSBzdWZmZXJlZCBpbmp1cmllcyBpbiBmaXZlIGdhbWVzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48cD5BbGwg
b2YgdGhlIGluanVyaWVzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBzb2xlbHkgdGhlIE8tbGluZSYjODIxNztzIGZh
dWx0LiBGb3IgZXhhbXBsZSwgR3JpZmZpbiB3YXMgcnVubmluZyB0aGUgYmFsbCB3aGVuIGhlIHdh
cyBpbmp1cmVkLiBCdXQgdGhlcmUgZGVmaW5pdGVseSBoYXZlIGJlZW4gbGFwc2VzIGluIHBhc3Mg
cHJvdGVjdGlvbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyBsb3NlIHRob3NlIHRocmVlIGd1eXMgYW5kIGhh
dmUgQ2hhcmxpZSBjb21lIGluLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHdoYXQgd2UgcGxhbm5lZCB0byBk
byBmb3IgdGhlIGZpcnN0IGZpdmUgZ2FtZXMgb2YgdGhlIHNlYXNvbiwmIzgyMjE7IEJpdG9uaW8g
c2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBkbyBldmVyeXRoaW5nIGluIG91ciBwb3dl
ciB0byBmaW5kIGd1eXMgd2UgY2FuIGJsb2NrLiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gbWFrZSBzdXJl
IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbm90IHRoZSBvbmVzIGhpdHRpbmcgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrLiYjODIy
MTs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QQlJLX0JyZWFrSGVkLS0+PHA+VGlnaHQgZW5kIHdvZXMgY29udGlu
dWU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5PcHBvc2luZyB0aWdodCBlbmRzIGNv
bnRpbnVlZCB0byBwdXQgdXAgYmlnIG51bWJlcnMgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25zIGFzIFJvYiBH
cm9ua293c2tpIGNhdWdodCBmaXZlIHBhc3NlcyBmb3IgMTA5IHlhcmRzIGFuZCBNYXJ0ZWxsdXMg
QmVubmV0dCByZWNvcmRlZCB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUtdG91Y2hkb3duIGRheSBvZiBoaXMgbmlu
ZS15ZWFyIGNhcmVlci4gQmVubmV0dCwgdGhlIHlvdW5nZXIgYnJvdGhlciBvZiBTZWFoYXdrcyBk
ZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIE1pY2hhZWwgQmVubmV0dCwgY2F1Z2h0IHNjb3JpbmcgcGFzc2VzIG9m
IDcsIDUgYW5kIDM3IHlhcmRzIGZyb20gUUIgVG9tIEJyYWR5LjwvcD48cD5Nb3N0IG9mIHRoZSB0
aW1lIEJlbm5ldHQgdmljdGltaXplZCBCcm93bnMgaW5zaWRlIGxpbmViYWNrZXIgQ2hyaXMgS2ly
a3NleS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7dmUgZ290IHNvbWUgZ29vZCB0aWdodCBlbmRz
LiBUaGV5IG1hZGUgdGhlIHBsYXksJiM4MjIxOyBLaXJrc2V5IHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRha2Ug
ZnVsbCByZXNwb25zaWJpbGl0eS4gSSYjODIxNzttIGFjY291bnRhYmxlIGZvciB0aGF0LCBhbmQg
SSBqdXN0IGhhdmUgdG8gcGxheSB0aWdodGVyIGNvdmVyYWdlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmVubmV0
dCBtYWRlIHRoZSBQcm8gQm93bCBpbiAyMDE0LiBHcm9ua293c2tpIGhhcyBiZWVuIHRvIGZvdXIu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtDb21pbmcgaW50byB0aGUgZ2FtZSwgd2Uga25ldyBCZW5uZXR0IHBsYXll
ZCB3ZWxsIGFuZCBHcm9uayB3YXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IHRhcmdldGVkIG11Y2gsJiM4MjIx
OyBzYWlkIEtpcmtzZXksIHdobyB0b3RhbGVkIGEgY2FyZWVyLWhpZ2ggMTYgdGFja2xlcy4gJiM4
MjIwO1dlIGtuZXcgdGhhdCBvbmNlIEJyYWR5IGNhbWUgYmFjaywgdGhhdCYjODIxNztzIGhpcyBn
by10byBndXkuIFRoZXkganVzdCBwbGF5IHdlbGwgdG9nZXRoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBt
YXJrZWQgdGhlIHNldmVudGggdGltZSBpbiBQYXRyaW90cyBoaXN0b3J5IGEgdGlnaHQgZW5kIGhh
ZCBhIHRocmVlLVREIGRheS4gR3Jvbmtvd3NraSBvd25zIHRocmVlIG9mIHRob3NlLiBBbGwgb2Yg
QmVubmV0dCYjODIxNztzIHRvdWNoZG93bnMgY2FtZSBhZnRlciBoZSBzdWZmZXJlZCBhbiBhbmts
ZSBpbmp1cnkgb24gdGhlIFBhdHJpb3RzJiM4MjE3OyBmaXJzdCBkcml2ZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1lvdSBsYXkgZG93biBmb3IgYSBzZWNvbmQgYW5kIGZlZWwgc29ycnkgZm9yIHlvdXJzZWxmLCBi
dXQgdGhlbiB5b3UgcmVtZW1iZXIgYWxsIG9mIHRoZSBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSBjb3VudGluZyBv
biB5b3UgYW5kIHlvdSBqdXN0IGtpbmQgb2YgZmluZCBhIHdheSB0byBzdWNrIGl0IHVwIGFuZCBn
byBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHBsYXkgZm9yIHRob3NlIGd1eXMsJiM4MjIxOyBCZW5uZXR0IHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGxldCBteSB0ZWFtbWF0ZXMgZG93bi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkJlbm5ldHQgY2FtZSB0byB0aGUgUGF0cmlvdHMgaW4gYSB0cmFkZSB3aXRoIHRo
ZSBCZWFycyBpbiBNYXJjaCBhbmQgaXMgdGhyaWxsZWQgdG8gcGxheSB3aXRoICYjODIyMDtUaGUg
R3JvbmtpbmF0b3IuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgZHluYW1p
YyB3aXRoIGJvdGggb2YgdXMgb3V0IHRoZXJlIHRvZGF5LCYjODIyMTsgQmVubmV0dCBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSBleHBlY3QgaGltIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHBsYXkgbGlrZSB0aGF0LiBUaGF0JiM4
MjE3O3Mgd2hhdCBHcm9uayBpcy4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgR3JvbmsgZG9lcy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlJldHVybmluZyBpbiBXZWVrIDMgYWZ0ZXIgYmVpbmcgc2lkZWxpbmVkIHdpdGggYSBo
YW1zdHJpbmcgaW5qdXJ5LCBHcm9ua293c2tpIGNhbWUgaW4gd2l0aCBqdXN0IG9uZSBjYXRjaCBm
b3IgMTEgeWFyZHMgYW5kIGhhZCBiZWVuIG1haW5seSBhIGRlY295IHRoZSBwYXN0IHR3byB3ZWVr
cy4gSGUgc2FpZCBoZSYjODIxNztkIGJlZW4gd2FpdGluZyB0byBnZXQgb24gdGhlIGZpZWxkIHdp
dGggQmVubmV0dCB3aGVuIGJvdGggd2VyZSBoZWFsdGh5LjwvcD48cD5Hcm9ua293c2tpJiM4MjE3
O3MgMTAwLXlhcmQgZ2FtZSB3YXMgdGhlIDIxc3Qgb2YgaGlzIGNhcmVlciwgdHlpbmcgaGltIHdp
dGggZm9ybWVyIEtlbnQgU3RhdGUgYmFza2V0YmFsbCBwbGF5ZXIgQW50b25pbyBHYXRlcyBmb3Ig
dGhlIGZvdXJ0aC1tb3N0IGJ5IGEgdGlnaHQgZW5kIGluIGxlYWd1ZSBoaXN0b3J5LjwvcD48IS0t
UFNUWUxFPVBCUktfQnJlYWtIZWQtLT48cD5QYXRzIGNvcm5lcmJhY2sgZWplY3RlZDwvcD48IS0t
UFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPlBhdHJpb3RzIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNrIEN5cnVz
IEpvbmVzLCBhIHNlY29uZC1yb3VuZCBwaWNrIGZyb20gQWxhYmFtYSwgd2FzIGVqZWN0ZWQgd2l0
aCAxMDo1OSByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuIFJlZmVyZWUgQmlsbCBWaW5v
dmljaCB0b2xkIHBvb2wgcmVwb3J0ZXIgTWlrZSBSZWlzcyBvZiBFU1BOLmNvbSB0aGF0IEpvbmVz
JiM4MjE3OyBkaXNtaXNzYWwgd2FzIGF1dG9tYXRpYyB3aGVuIGhlIHRocmV3IGEgcHVuY2ggYW5k
IGNvbm5lY3RlZC48L3A+PHA+Sm9uZXMmIzgyMTc7IHRhcmdldCB3YXMgQnJvd25zIHJlY2VpdmVy
IEFuZHJldyBIYXdraW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZ290IHVwc2V0IGFuZCBoZSB3ZW50IG9m
ZiB0aGUgZGVlcCBlbmQsJiM4MjIxOyBIYXdraW5zIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90
IGdvaW5nIHRvIHJldGFsaWF0ZS4gSSYjODIxNzttIGEgc21hcnQgZm9vdGJhbGwgcGxheWVyLiBJ
IGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcHV0IG15IHRlYW0gaW4gYSBiYWQgcG9zaXRpb24sIHNvIEkm
IzgyMTc7bSBub3QgYSBndXkgdGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGZpZ2h0IGJhY2sgYW5kIHN0
YXJ0IHRocm93aW5nIGJsb3dzIGFuZCB3aGF0ZXZlci4gSSYjODIxNzttIGdsYWQgdGhlIHJlZnMg
Y2F1Z2h0IGl0IGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBoYXBwZW5zLiYjODIyMTs8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1QQlJLX0JyZWFrSGVkLS0+PHA+QnJvd25zIGluanVyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRY
VF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+VGlnaHQgZW5kIEdhcnkgQmFybmlkZ2UgbGVmdCB0aGUgbG9ja2VyIHJv
b20gd2l0aCBoaXMgcmlnaHQgYW5rbGUgdGFwZWQsIGJ1dCBzYWlkIGl0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0
IGtlZXAgaGltIG91dCBvZiBwcmFjdGljZSBXZWRuZXNkYXkuIERlZmVuc2l2ZSBlbmQgWGF2aWVy
IENvb3BlciBzdWZmZXJlZCBhIHNob3VsZGVyIGluanVyeSBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciwg
YnV0IHdhcyBhYmxlIHRvIHJldHVybi4gQ29ybmVyYmFjayBUcmFtb24gV2lsbGlhbXMgKHNob3Vs
ZGVyKSB3YXMgaW5hY3RpdmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPkV4dHJh
IHBvaW50czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPiYjODIyNjsgVGlnaHQgZW5k
IENvbm5vciBIYW1sZXR0LCBjYWxsZWQgdXAgZnJvbSB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQgbGFzdCB3
ZWVrLCBzY29yZWQgYSAxNy15YXJkIHRvdWNoZG93biBvbiBoaXMgZmlyc3QgTkZMIHJlY2VwdGlv
bi4gSGUgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBCcm93bnMgcGxheWVyIHRvIGFjY29tcGxpc2ggdGhhdCBm
ZWF0IHNpbmNlIHJlY2VpdmVyIEFuZHJlIERhdmlzIG9uIFNlcHQuIDgsIDIwMDIuIFdoaXRlaHVy
c3QgdGhyZXcgdGhlIHBhc3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQnJvd25zIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFu
IEphbWllIE1lZGVyIHJlY29yZGVkIGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgc2Fjay48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyBQYXRyaW90cyBjb2FjaCBCaWxsIEJlbGljaGljayBwaWNrZWQgdXAgaGlzIDI1MHRoIGNhcmVl
ciB3aW4gKHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIGFuZCBwb3N0c2Vhc29uKSBhbmQgam9pbmVkIERvbiBTaHVs
YSAoMzQ3KSwgR2VvcmdlIEhhbGFzICgzMjQpIGFuZCBUb20gTGFuZHJ5ICgyNzApIGFzIHRoZSBv
bmx5IGNvYWNoZXMgdG8gcmVhY2ggdGhhdCBtYXJrLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEVuIHJvdXRlIHRv
IGhpcyBlaWdodGggY2FyZWVyIDQwMC15YXJkIGdhbWUsIEJyYWR5IHB1dCB1cCBoaXMgYmVzdCBm
aXJzdC1oYWxmIHBlcmZvcm1hbmNlIHNpbmNlIDIwMDkgYWdhaW5zdCB0aGUgVGl0YW5zLiBBZ2Fp
bnN0IHRoZSBCcm93bnMsIEJyYWR5IGNvbXBsZXRlZCAxOC1vZi0yNSBwYXNzZXMgZm9yIDI3MSB5
YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMuIEFnYWluc3QgdGhlIFRpdGFucywgaGUgdGhyZXcgZm9y
IDM0NSB5YXJkcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.