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Browns notebook

Browns notebook: Joe Haden, Terrelle Pryor will run in attempt to convince Hue Jackson they can face Bengals despite injuries

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 20, 2016 - 05:02 PM
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Cleveland Browns cornerback Joe Haden upends New England Patriots receiver Chris Hogan after a catch in the third quarter of a game Oct. 9, in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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