All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook: Joe Thomas says official had to ‘lie till you die’ about Duke Johnson fumble recovery

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 5, 2016 - 01:43 PM | Updated: October 5, 2016 - 05:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns running back Duke Johnson (29) tries to get away from Washington Redskins outside linebacker Preston Smith (94) during the first half Sunday in Landover, Md. (AP Photo/Mark Tenally)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

gum05cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings

Sometimes the best of a lifetime of treasures can be found tucked in a folder inside a plastic tote.

browns06cut_1
Browns coach Hue Jackson knows Patriots coach Bill Belichick will try to ground NFL’s No. 1 rushing attack: ‘It’s a good chess match’ - 5:41 PM
tribe05cut_1
Indians’ battle-tested bullpen ready for October stakes, playoff baseball
cavs05cut_01
After long summer of basketball, Kyrie Irving will sit out Cavaliers’ preseason opener
zfoot05cut_02
University of Akron football: Zips face uncertainty at quarterback heading into game against Miami
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next