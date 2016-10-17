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Browns notebook: Jordan Poyer still in hospital, Terrelle Pryor dealing with hamstring injury, Cam Erving had rough return

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 07:17 PM | Updated: October 18, 2016 - 05:35 PM
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Cleveland Browns free safety Jordan Poyer (33) walks off the field after being shaken up on a play against the Tennessee Titans in the first half Sunday in Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Zaleski)

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