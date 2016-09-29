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Browns notebook

Browns notebook: Kicker Cody Parkey confident he’ll rebound: ‘We’re going to get on a good run here’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 29, 2016 - 09:27 PM
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Cleveland Browns kicker Cody Parkey (3) aims for a field goal as punter Britton Colquitt (4) holds the ball, during the first half Sunday against the Miami Dolphins in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

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