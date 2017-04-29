Browns notebook: Larry Ogunjobi has mother to thank for football career

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+QkVSRUE6IEFwcGFyZW50bHksIG1vdGhlciBr
bm93cyBiZXN0ICYjODIxMjsgYXQgbGVhc3QgZm9yIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgTGFycnkgT2d1
bmpvYmkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+RHJhZnRlZCBieSB0aGUgQnJv
d25zIGluIHRoZSB0aGlyZCByb3VuZCAoTm8uIDY1IG92ZXJhbGwpLCB0aGUgNi1mb290LTMsIDMw
NS1wb3VuZCBsaW5lbWFuLCBiZWdhbiBwbGF5aW5nIGZvb3RiYWxsIGFmdGVyIGhpcyBtb3RoZXIg
YW5kIGEgY29hY2ggZm9yY2VkIGhpbS48L3A+PHA+TGlrZSBhbnkgdGVlbmFnZXIsIE9ndW5qb2Jp
IGVuam95ZWQgYSBoZWFsdGh5IGRpZXQgb2YgdmlkZW8gZ2FtZSBwbGF5ICYjODIxMjsgSGFsbyBh
bmQgQ2FsbCBvZiBEdXR5IHdlcmUgdGhlIGZhdm9yaXRlcyBvbiBoaXNYYm94ICYjODIxMjsgd2hp
Y2ggY29udHJpYnV0ZWQgd2VpZ2h0IGJhbGxvb24gdG8gb3ZlciAzNTAgcG91bmRzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBHb2QsIG1hbi4gSSBqdXN0IGhhdmUgYmVlbiBibGVzc2VkIHRvIGJl
IGluIHRoaXMgcG9zaXRpb24uIEkga25vdyB3aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSB0byBzdGFydCBm
b3JtIHRoZSBncm91bmQgdXAsJiM4MjIxOyBPZ3Vuam9iaSBzYWlkIHdoZW4gYXNrZWQgYWJvdXQg
aGlzIHRyYW5zZm9ybWF0aW9uIGZyb20gY29hY2ggcG90YXRvIHRvIHByb3BvcnRpb25hdGVseSBj
aGlzZWxlZCByb2NrLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgbGlrZSB5b3UgYmVjb21lIGEgdmV0ZXJhbiBqdXN0
IHRvIGJlY29tZSBhIHJvb2tpZSBhZ2Fpbi4gSXQgaXMgaW50ZXJlc3RpbmcsIGJ1dCBJJiM4MjE3
O20ganVzdCBibGVzc2VkLiBJdCBoYXMgYmVlbiBhIHJlYWxseSBnb29kIHRyYW5zZm9ybWF0aW9u
IHRvIHNlZSB0aGUgaGFyZCB3b3JrIGFuZCBsb25nIGhvdXJzIHBheSBvZmYuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5IZSBldmVudHVhbGx5IGhvcGVzIHRvIGJlIGFibGUgdG8gdXNlIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBs
ZWFybmVkIHRvIGhlbHAgY2hpbGRyZW4gd2hvIHN1ZmZlciBmcm9tIG9iZXNpdHkuPC9wPjxwPkhp
cyBtb3RoZXIsIE1lcmN5LCBjYW4gdGFrZSBzb21lIGNyZWRpdCBhcyB3ZWxsLiBTaGUgc2F3IHdo
YXQgaGVyIHNvbiBoYWQgYmVjb21lIGFuZCBoaXJlZCBhIHBlcnNvbmFsIHRyYWluZXIsIHdobyB3
b3JrZWQgb24gd2hpcHBpbmcgaGltIGludG8gc2hhcGUuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIHNvY2NlciBp
cyBiZXR0ZXIga25vd24gaW4gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIG5hdGl2ZSBjb3VudHJ5IG9mIE5p
Z2VyaWEsIGl0IGlzbiYjODIxNzt0IHRoZSBzcG9ydCBvZiBjaG9pY2UgaW4gQW1lcmljYS4gVGhh
dCBtYWRlIHRoZSBkZWNpc2lvbiBlYXN5LiBEZXNwaXRlIExhcnJ5IGhhdmluZyB0aGF0IGludGVy
ZXN0IGFuZCBoYXZpbmcgcGxheWVkIHN1bW1lciBiYXNrZXRiYWxsLCBmb290YmFsbCB3YXMgdGhl
IGNob2ljZS48L3A+PHA+VGhlIGdhbWUgd29ya2VkIG1hZ2ljIGZvciBMYXJyeSwgd2hvIGV2ZW50
dWFsbHkgbGFuZGVkIGluIGNvbGxlZ2UgYXQgdGlueSBDaGFybG90dGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gc2F5IEkmIzgyMTc7bSBzbyB0aGFua2Z1bCB0byBHb2QuIEkmIzgy
MTc7bSBnb2luZyB0byB1c2UgdGhlIHdvcmQgdGhhbmtmdWwsJiM4MjIxOyBNZXJjeSBPZ3Vuam9i
aSBzYWlkIHdoZW4gYXNrZWQgaWYgc2hlIHdlcmUgcHJvdWQgb2YgaGVyIHNvbiBmb3IgbG9zaW5n
IHRoZSB3ZWlnaHQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdmVyeSB0aGFua2Z1bCB0byBHb2QuICBJIGZl
ZWwgc28gYmxlc3NlZCAuLi4gSXQgY291bGQgaGF2ZSBnb25lIHRoZSBvdGhlciB3YXkgJiM4MjEy
OyBkaWFiZXRpYyBhbmQgYWxsIHRoZSBvdGhlciB0aGluZ3MgdGhhdCBjb21lIHdpdGggdGhhdCwg
YnV0IG5vdyB3ZSYjODIxNztyZSBoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHJlYWxpdHkgb2YgaGVy
IHNvbiYjODIxNztzIHN1Y2Nlc3Mgb25seSByZWNlbnRseSBoaXQgaGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2hlbiB0aGV5IGludml0ZWQgaGltIHRvIHRoZSBwcm9ncmFtICYjODIxMjsgdGhlIGNvbWJpbmUs
IHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCAmIzgyMTI7IHRoZW4gd2Ugc3RhcnRlZCB0aGlua2luZyBzb21ldGhp
bmcgZ29vZCwgc29tZXRoaW5nIGJldHRlciBjb3VsZCBjb21lIG91dCBvZiB0aGlzLCYjODIyMTsg
c2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB0cmFuc2Zvcm1hdGlvbiBnYXZlIExhcnJ5IE9ndW5qb2JpIHBs
ZW50eSBvZiBjb25maWRlbmNlLCBldmVuIGFzIGhlIHRvaWxlZCBmb3IgQ2hhcmxvdHRlLiBIZSB0
aG91Z2h0IGhlIGNvdWxkIGV2ZW50dWFsbHkgcGxheSBpbiB0aGUgTkZMLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSB0aGluayBpdCB3YXMgYWx3YXlzIGluIHRoZSBiYWNrIG9mIG15IG1pbmQsIGJ1dCB3ZSBiZWdh
biB0byBtb3ZlIHVwIGluIGNvbXBldGl0aW9uIGFuZCBzdGFydGVkIHBsYXlpbmcgYmlnZ2VyIHNj
aG9vbHMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSBmaXJzdCBnb3QgcmVj
cnVpdGVkIHRvIGdvIHRvIENoYXJsb3R0ZSwgdGhlaXIgcGl0Y2ggd2FzLCAmIzgyMTY7V2UgYXJl
IGdvaW5nIHRvIHBsYXkgRkJTIGluIHR3byB5ZWFycyBhbmQgd2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIG1vdmUg
dXAuJiM4MjE3OyBUaGF0IHdhcyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSBmb3IgbWUgdGhhdCBJIGNvdWxkIG1v
dmUgdXAgYWdhaW5zdCB0aGUgc28tY2FsbGVkIGJlc3QgY29tcGV0aXRpb24gYW5kIHB1dCBteXNl
bGYgb24gdGhlIG1hcC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1pc3Npb24gYWNjb21wbGlzaGVkIGluIG1vcmUg
d2F5cyB0aGFuIG9uZS4gVGVhbXMgbm90aWNlZCBhbmQgQnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29u
IGhhcyBkZWZpbml0ZWx5IHRha2VuIG5vdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlYXV0
aWZ1bCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBkdXJpbmcgdGhlIHdyYXAtdXAgcHJlc3MgY29uZmVy
ZW5jZS4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYmlnLiBIZSYjODIxNztzIHN0cm9uZy4gSGUmIzgyMTc7
cyB0b3VnaC4gSGUgaGFzIGdyZWF0IGluaXRpYWwgcXVpY2tuZXNzLiBIZSBjYW4ga25vY2sgZ3V5
cyBiYWNrIGFuZCBJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYSB0cmVtZW5kb3VzIGZv
b3RiYWxsIHBsYXllciB3aXRoIHVzLiYjODIyMTs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QQlJLX0JyZWFrSGVk
LS0+PHA+REIgY2hlbWlzdHJ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+SG93YXJk
IFdpbHNvbiwgdGhlIEhvdXN0b24gY29ybmVyYmFjayB0aGUgQnJvd25zIHNlbGVjdGVkIGluIHRo
ZSBmb3VydGggcm91bmQsIGtub3dzIHdobyBKb2UgSGFkZW4gaXMuPC9wPjxwPkhlIGFsc28gbGV0
IGl0IGJlIGtub3duIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IGFjcXVhaW50ZWQgd2l0aCBmaXJz
dC1yb3VuZCBzZWxlY3Rpb24gSmFicmlsbCBQZXBwZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TWUgYW5kIGhp
bSBnb3Qgc29tZSBjaGVtaXN0cnkgZ29pbmcgb24uIEkgbGlrZSB0aGUgd2F5IGhlIHBsYXlzLCYj
ODIyMTsgV2lsc29uIHNhaWQgdmlhIHRlbGVjb25mZXJlbmNlIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5XaWxz
b24mIzgyMTc7cyBwcmltYXJ5IHN0cmVuZ3RoIGlzIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBhIGJhbGwgaGF3
ay4gIEhlIGludGVyY2VwdGVkIGZpdmUgcGFzc2VzIGluIGhpcyBmaW5hbCBzZWFzb24gYXQgSG91
c3RvbiBhbmQgZWFybmVkIEFtZXJpY2FuIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2UgZmlyc3QtdGVhbSBo
b25vcnMgYWZ0ZXIgcmV0dXJuaW5nIGZyb20gYSAyMDE1IEFDTCBpbmp1cnkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGp1c3QgaGF2ZSBhIG5hdHVyYWwgYWJpbGl0eSB0byB0YWtlIHRoZSBiYWxsIGF3YXksIHNv
IHdoZW4gSSBzYXQgdGhhdCB5ZWFyIG91dCBpdCBtYWRlIG1lIGxvdmUgdGhlIGdhbWUgbW9yZSwg
bWFkZSBtZSBjaGVyaXNoIGl0LCBub3QgdGFrZSBpdCBmb3IgZ3JhbnRlZCwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIHdhcyBwbGF5aW5nIGV2ZXJ5IHBsYXkgYXMgaWYgaXQgd2FzIG15IGxhc3Qg
YW5kIGFueSB0aW1lIEkgaGFkIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBnZXQgdGhlIGJhbGwsIHRoYXQm
IzgyMTc7cyB3aGF0IEkgd2FzIGdvaW5nIHRvIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2lsc29uIGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgbGFjayBjb25maWRlbmNlLiBIZSBzYWlkIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZXhwZWN0
IHRvIGhhdmUgYW55IHByb2JsZW1zIHBsYXlpbmcgY29ybmVyYmFjayBpbiB0aGUgTkZMLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG15IGpvYi4gSSYjODIxNzttIHN1cHBvc2VkIHRvIGJlIGFi
bGUgdG8gbGl2ZSBvbiBhbiBpc2xhbmQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7UmVhbGx5LCBJ
IGxpa2Ugd2hlbiBxdWFydGVyYmFja3MgdGhyb3cgaXQgbXkgd2F5IGFueXdheTsgaXQgbWVhbnMg
SSBnb3QgYSBnb29kIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHBpY2sgdGhlIGJhbGwgb2ZmLiBJIGxpa2UgZ2V0
dGluZyBwaWNrcyBhbmQgSSBsaWtlIHRoYXQgdGhlIGxlYWd1ZSBpcyBhIHBhc3NpbmcgbGVhZ3Vl
LiYjODIyMTs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QQlJLX0JyZWFrSGVkLS0+PHA+U2hvdHMgZmlyZWQ8L3A+
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5Gb3JtZXIgZml2ZS10aW1lIFBybyBCb3dsIHdp
ZGUgcmVjZWl2ZXIgYW5kIE5GTCBOZXR3b3JrIGFuYWx5c3QgU3RldmUgU21pdGggbWFkZSBpdCBr
bm93biBoZSYjODIxNztzIG5vdCBhIG1lbWJlciBvZiBCcm9jayBPc3dlaWxlciYjODIxNztzIGZh
biBjbHViLjwvcD48cD5TbWl0aCByaXBwZWQgT3N3ZWlsZXIsIHRoZSBxdWFydGVyYmFjayB3aG9t
IHRoZSBCcm93bnMgYWNxdWlyZWQgaW4gTWFyY2ggYXMgcGFydCBvZiBhIHNhbGFyeS1kdW1wIHRy
YWRlIHdpdGggdGhlIEhvdXN0b24gVGV4YW5zLCB3aGVuIGhlIGFyZ3VlZCBvbiB0aGUgYWlyIHdp
dGggTkZMIE5ldHdvcmsgYW5hbHlzdCBDaGFybGV5IENhc3Nlcmx5IG9uIEZyaWRheSBiZWZvcmUg
dGhlIEJyb3ducyBkcmFmdGVkIE5vdHJlIERhbWUgcXVhcnRlcmJhY2sgRGVTaG9uZSBLaXplciBp
biB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIChOby4gNTIgb3ZlcmFsbCkuPC9wPjxwPlRoZSBleGNoYW5nZSBi
ZWdhbiB3aGVuIENhc3Nlcmx5IHNhaWQgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IHNvbGQgb24gS2l6ZXIgb3Ig
Q2FsaWZvcm5pYSBxdWFydGVyYmFjayBEYXZpcyBXZWJiLCB3aG9tIHRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFu
dHMgZXZlbnR1YWxseSBkcmFmdGVkIGF0IE5vLiA4NywgYXMgYSBsb25nLXRlcm0gYW5zd2VyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYmV0dGVyIHRoYW4g
QnJvY2sgT3N3ZWlsZXIsJiM4MjIxOyBDYXNzZXJseSBzYWlkLjwvcD48cD5TbWl0aCBmaXJlZCBi
YWNrIHdpdGgsICYjODIyMDthbnlib2R5IGlzIGJldHRlciB0aGFuIEJyb2NrIE9zd2VpbGVyLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+Q2l0aW5nIE9zd2VpbGVyJiM4MjE3O3Mgc3RhcnRpbmcgcmVjb3JkIG9mIDEz
LTggd2l0aCB0aGUgRGVudmVyIEJyb25jb3MgYW5kIFRleGFucywgQ2Fzc2VybHkgc2FpZCwgJiM4
MjIwO09zd2VpbGVyIGhhcyBhIHdpbm5pbmcgcmVjb3JkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U21pdGg6ICYj
ODIyMDtZZWFoLCBoZSBkb2VzLiBIZSBzdXJlIGRvZXMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgSG91c3Rv
biBnb3QgcmlkIG9mIGhpbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhc3Nlcmx5OiAmIzgyMjA7V2VsbCwgeW91
IHBhaWQgaGltICQxOCBtaWxsaW9uLiBIZSYjODIxNztzIG5vdCB3b3J0aCB0aGF0LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U21pdGg6ICYjODIyMDtbVGhlIFRleGFuc10gZ2F2ZSBoaW0gdG8gR29vZHdpbGwgYW5k
IEdvb2R3aWxsIGlzIHRyeWluZyB0byBnZXQgcmlkIG9mIGhpbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNtaXRo
IHRoZW4gY29uY2VkZWQgaGUmIzgyMTc7cyBub3QgY29udmluY2VkIEtpemVyIG9yIFdlYmIgaXMg
YSBsb25nLXRlcm0gc29sdXRpb24gYXQgcXVhcnRlcmJhY2ssIGJ1dCBoZSBzdGlsbCBpbnNpc3Rl
ZCB0aGUgQnJvd25zIG5lZWRlZCB0byBnZXQgYSBxdWFydGVyYmFjay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lv
dSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nIGJlY2F1c2UgaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0
LCBldmVyeWJvZHkmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSB1bmVtcGxveWVkLCYjODIyMTsgU21pdGgg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1NvbWVib2R5JiM4MjE3O3MgZ290IHRvIHRocm93IHRvIHNvbWVib2R5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIGluIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgbWluZCwgT3N3ZWlsZXIgc2hvdWxkbiYj
ODIxNzt0IGJlIHRoZSBvbmUgZG9pbmcgdGhlIHRocm93aW5nLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBCUktf
QnJlYWtIZWQtLT48cD5OZXcgbGVmdCB0YWNrbGU/PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0
LS0+PHA+VGhlIEJyb3ducyBkcmFmdGVkIHRhY2tsZSBSb2QgSm9obnNvbiwgd2hvIHBsYXllZCBh
dCBGbG9yaWRhIFN0YXRlIHdpdGggQnJvd25zIHRhY2tsZSBDYW1lcm9uIEVydmluZywgaW4gdGhl
IGZpZnRoIHJvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBzdGFydCBoaW0gb2ZmIGF0IGxlZnQg
dGFja2xlLiBZb3UgYXJlIGxvb2tpbmcgYXQgYSA2LTcsIDMwMC1wb3VuZCB0YWNrbGUgd2l0aCB0
aGUgbW92ZW1lbnQgc2tpbGxzIHRvIHBsYXkgb24gdGhlIGxlZnQgc2lkZSwmIzgyMjE7IHZpY2Ug
cHJlc2lkZW50IG9mIHBsYXllciBwZXJzb25uZWwgQW5kcmV3IEJlcnJ5IHNhaWQuICYjODIyMDtX
ZSB3aWxsIHN0YXJ0IGhpbSBvZmYgdGhlcmUuIEhlIGhhcyBwbGF5ZWQgaGlzIGVudGlyZSBjYXJl
ZXIgdGhlcmUgYXQgRmxvcmlkYSBTdGF0ZS4gV2Ugd2lsbCBzZWUgd2hlcmUgaGUgZ29lcyBmcm9t
IHRoYXQgcG9pbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5ObywgY3VycmVudCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhv
bWFzIGlzbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIGFueXdoZXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2lsbCBrZWVw
IHBsYXlpbmcgYXQgYSBIYWxsIG9mIEZhbWUgbGV2ZWwgZm9yIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25z
LCYjODIyMTsgQmVycnkgc2FpZCBvZiBUaG9tYXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hl
ZC0tPjxwPlRha2luZyBhZHZhbnRhZ2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5U
aGUgQnJvd25zIGRyYWZ0ZWQgdGhyZWUgcGxheWVycyB3aG8gcGFydGljaXBhdGVkIGluIHRoZSAy
MDE3IFNlbmlvciBCb3dsICYjODIxMjsgT2d1bmpvYmksIGtpY2tlciBaYW5lIEdvbnphbGV6IGFu
ZCBydW5uaW5nIGJhY2sgTWF0dGhldyBEYXllcy4gSHVlIEphY2tzb24gYW5kIGhpcyBzdGFmZiBj
b2FjaGVkIGluIHRoZSBnYW1lLiBPYnZpb3VzbHksIHRoZXkgcGFpZCBhdHRlbnRpb24uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtBYnNvbHV0ZWx5LiBXZSBkaWQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW55dGlt
ZSB5b3UgZ2V0IGEgY2hhbmNlIHRvIGJlIGhhbmRzIG9uIHdpdGggdGhvc2UgcGxheWVycyBwcmlv
ciB0byB0aGUgY29tYmluZSwgbGlrZSB3ZSB3ZXJlIGNvYWNoaW5nIGluIHRoZSBTZW5pb3IgQm93
bCwgdGhhdCYjODIxNztzIGFuIGFkdmFudGFnZSBmb3IgdXMuJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVBCUktfQnJlYWtIZWQtLT48cD5Db250cmFjdCB1bnNldHRsZWQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhU
X0JvZHlUeHQtLT48cD5TdGFydGluZyBydW5uaW5nIGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGwgaGFzIHll
dCB0byBzaWduIGhpcyB0ZW5kZXIgYXMgYSByZXN0cmljdGVkIGZyZWUgYWdlbnQuIFRoZSBkZWFk
bGluZSBmb3IgaGltIHRvIHNpZ24gYW4gb2ZmZXIgc2hlZXQgZnJvbSBhbm90aGVyIHRlYW0gaGFz
IHBhc3NlZCwgc28gaGUmIzgyMTc7cyBlc3NlbnRpYWxseSBzdHVjayB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMg
Zm9yIHRoZSB1cGNvbWluZyBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJc2FpYWggd2lsbCBjb21lIGlu
IGFuZCBzaWduIGhpcyB0ZW5kZXIgYXQgdGhlIHRpbWUgaGUgZGVlbXMgZml0LCYjODIyMTsgaGVh
ZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIHNhaWQuPC9wPjxwPkNyb3dlbGwg
d2lsbCBtYWtlIGFib3V0ICQyLjcgbWlsbGlvbiB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgaW4gMjAxNywgcHJv
dmlkZWQgaGUgcGxheXMgdW5kZXIgdGhlIHRlbmRlciBhcyBleHBlY3RlZC48L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QQlJLX0JyZWFrSGVkLS0+PHA+U3RpbGwgd2FpdGluZzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9k
eVR4dC0tPjxwPkxvY2FsIHBsYXllcnMgSmVyb21lIExhbmUgSnIuIGFuZCBTZSYjODIxNztWb24g
UGl0dG1hbiwgd2hvIGJvdGggYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24sIHdlbnQgdW5kcmFm
dGVkLiBUaGV5IGNvdWxkIGJlIGFtb25nIHRoZSBsZWdpb24gb2YgcG9zdC1kcmFmdCBzaWduZWVz
ICYjODIzMDsgRm9ybWVyIFVBIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgSmFtYWwgTWFyY3VzIHNpZ25lZCBhcyBh
biB1bmRyYWZ0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHJl
cG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.