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Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 11:39 AM | Updated: March 24, 2017 - 08:51 AM
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Quarterback Mitch Trubisky passes during North Carolina's pro timing fday in Chapel Hill, N.C., Tuesday. (AP Photo/Gerry Broome)

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