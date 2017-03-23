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Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 11:39 AM | Updated: March 23, 2017 - 12:46 PM
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