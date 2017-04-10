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Browns notebook: Myles Garrett skips interview because of past criticism from former NFL defensive lineman

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 10, 2017 - 08:55 PM

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