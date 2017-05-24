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Notebook

Browns notebook: No. 1 overall pick Myles Garrett sitting out first set of OTAs but says he’ll return next week

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 03:14 PM
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Cleveland Browns' Myles Garrett listens to his coaches during rookie minicamp, May 12 in Berea. Garrett, the No. 1 overall draft pick, is not practicing because of an unspecified injury. Garrett was not on the field Wednesday, and after the workout he said the team is being cautious about a little nick. (AP Photo/Ron Schwane)

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