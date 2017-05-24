All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns notebook: No. 1 overall pick Myles Garrett sitting out first set of OTAs but says he’ll return next week

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 03:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' Myles Garrett listens to his coaches during rookie minicamp, May 12 in Berea. Garrett, the No. 1 overall draft pick, is not practicing because of an unspecified injury. Garrett was not on the field Wednesday, and after the workout he said the team is being cautious about a little nick. (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla25cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James - 11:26 PM

CLEVELAND: The passing of the torch was so palpable that the hair on your arms might have been standing up.

browns25cut_2
Blindsided by trade to Browns, Brock Osweiler determined to become their starting QB: ‘My expectation is always to start’ - 11:26 PM
Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math - 10:11 PM
tnotes25cut
Indians notebook: Manager Terry Francona OK with less All-Star Game responsibility; Corey Kluber, Austin Jackson updates - 11:25 PM
bnotes25cut
Browns notebook: No. 1 overall pick Myles Garrett sitting out first set of OTAs but says he’ll return next week - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next