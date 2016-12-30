Browns notebook: North Carolina QB, Mentor native Mitch Trubisky receives attention during uneven Sun Bowl performance

PHA+QkVSRUE6IEFzIHRoZSBCcm93bnMgcHJlcGFyZWQgdG8gc3RhcnQgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4g
SUlJIGluIFN1bmRheSYjODIxNztzIHNlYXNvbiBmaW5hbGUgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW5zdCB0
aGUgUGl0dHNidXJnaCBTdGVlbGVycywgdGhleSBoYWQgZXllcyBvbiBvbmUgb2YgY29sbGVnZSBm
b290YmFsbCYjODIxNztzIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3MgJiM4MjEyOyBOb3J0aCBDYXJv
bGluYSYjODIxNztzIE1pdGNoIFRydWJpc2t5LjwvcD48cD5IZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9wZXJh
dGlvbnMgU2FzaGkgQnJvd24gYW5kIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIHBsYXllciBwZXJzb25uZWwg
QW5kcmV3IEJlcnJ5IGF0dGVuZGVkIHRoZSBTdW4gQm93bCBhbmQgd2F0Y2hlZCBUcnViaXNreSBh
bmQgdW5yYW5rZWQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgZmFsbCB0byBOby4gMTYgU3RhbmZvcmQgMjUtMjMg
b24gRnJpZGF5IGluIEVsIFBhc28sIFRleGFzLiA8L3A+PHA+Q29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2Fp
ZCBHcmlmZmluIHdpbGwgc3RhcnQgd2hlbiB0aGUgQnJvd25zICgxLTE0KSB2aXNpdCB0aGUgU3Rl
ZWxlcnMgKDEwLTUpIGFmdGVyIHN1ZmZlcmluZyBhIGNvbmN1c3Npb24gaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBx
dWFydGVyIG9mIGEgMjAtMTcgd2luIG92ZXIgdGhlIFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2VycyBvbiBDaHJp
c3RtYXMgRXZlLjwvcD48cD5KYWNrc29uIGhhcyBiZWVuIGZvY3VzaW5nIG9uIGdldHRpbmcgR3Jp
ZmZpbiByZWFkeSwgYnV0IGhlIGFsc28gaG9wZWQgdG8gdGFrZSBhIHBlZWsgYXQgVHJ1Ymlza3ks
IGEgTWVudG9yIG5hdGl2ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IGV2ZW4ga25vdyBb
VU5DIGFuZCBTdGFuZm9yZF0gd2VyZSBwbGF5aW5nIHRvZGF5LCB0byBiZSB2ZXJ5IGhvbmVzdCB3
aXRoIHlvdSwgYnV0IEkgd2lsbCBkZWZpbml0ZWx5IHRha2UgYSBzaG90IGFuZCBsb29rIGlmIEkg
Y2FuLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIHNlZSBhbGwg
b2YgdGhlc2UgZ3V5cyBhcyB3ZSBtb3ZlIGZvcndhcmQsIGFsbCB0aGUgcHJvc3BlY3RzIHRoYXQg
YXJlIG91dCB0aGVyZSwgYW5kIGV2YWx1YXRlIHRoZW0gYWNjb3JkaW5nbHkuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5VbmZvcnR1bmF0ZWx5IGZvciBUcnViaXNreSwgaGUgaGFkIGEgdW5ldmVuIG91dGluZyBhZ2Fp
bnN0IFN0YW5mb3JkLiBIZSB3ZW50IDIzLW9mLTM5IHBhc3NpbmcgZm9yIDI4MCB5YXJkcyBhbmQg
dHdvIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aCB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSByZXR1
cm5lZCBmb3IgYSB0b3VjaGRvd24sIGFuZCBhIGxvc3QgZnVtYmxlIHdoZW4gaGUgYnVtcGVkIGlu
dG8gYW4gb2ZmaWNpYWwuIEhlIGNhcHBlZCBhIDk3LXlhcmQgZHJpdmUgd2l0aCBhIDIteWFyZCB0
b3VjaGRvd24gcGFzcyB3aXRoIDI1IHNlY29uZHMgbGVmdCBidXQgd2FzIHNhY2tlZCBvbiB0aGUg
ZW5zdWluZyB0d28tcG9pbnQgYXR0ZW1wdC48L3A+PHA+VHJ1Ymlza3ksIGEganVuaW9yLCBpcyBl
eHBlY3RlZCB0byBhbm5vdW5jZSBpbiBhIGZldyBkYXlzIHdoZXRoZXIgaGUmIzgyMTc7bGwgZGVj
bGFyZSBmb3IgbmV4dCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZHJhZnQuIFNldmVyYWwgYW5hbHlzdHMgcmFuayBo
aW0gYXMgdGhlIHRvcCBkcmFmdC1lbGlnaWJsZSBRQi48L3A+PHA+SW4gaGlzIGxvbmUgY29sbGVn
ZSBzZWFzb24gYXMgYSBzdGFydGVyLCBUcnViaXNreSB3ZW50IDgtNSBhbmQgY29tcGxldGVkIDMw
NC1vZi00NDcgcGFzc2VzICg2OCBwZXJjZW50KSBmb3IgMyw3NDggeWFyZHMgYW5kIDMwIHRvdWNo
ZG93bnMgd2l0aCBzaXggaW50ZXJjZXB0aW9ucy48L3A+PHA+Rm9yIHdoYXQgaXQmIzgyMTc7cyB3
b3J0aCwgVHJ1Ymlza3kmIzgyMTc7cyBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBiaW8gaW5jbHVkZXMgdGhpcyBz
ZW50ZW5jZTogJiM4MjIwO0lmIGhlIGNvdWxkIGNob29zZSBhbiBORkwgdGVhbSB0byBwbGF5IGZv
ciwgaXQgd291bGQgYmUgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJv
d25zIGhhdmUgdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzIGFuZCB3aWxsIG93biBlaXRoZXIgdGhlIE5v
LiAxIG9yIE5vLiAyIG92ZXJhbGwgc2VsZWN0aW9uLjwvcD48cD5Ccm93biBhbmQgQmVycnkgaGF2
ZSBiZWVuIHRyYXZlbGluZyB0byBib3dsIGdhbWVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHdlZWsuIFRoZXkg
YWxzbyB3YXRjaGVkIEthbnNhcyBTdGF0ZSBkZWZlYXQgVGV4YXMgQSZhbXA7TSAzMy0yOCBvbiBX
ZWRuZXNkYXkgaW4gdGhlIFRleGFzIEJvd2wgaW4gSG91c3Rvbi4gTWFueSBhbmFseXN0cyBjb25z
aWRlciBUZXhhcyBBJmFtcDtNIGVkZ2UgcnVzaGVyIE15bGVzIEdhcnJldHQgdGhlIGZhdm9yaXRl
IHRvIGJlY29tZSB0aGUgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBwaWNrLjwvcD48cD5NYW4gb2YgbWFueSBuYW1l
czwvcD48cD5EZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBhbmQgUGFybWEgSGVpZ2h0cyBuYXRpdmUgSmFtaWUg
TWVkZXIgc2V0IHRoZSByZWNvcmQgc3RyYWlnaHQgYWJvdXQgaGlzIG5pY2tuYW1lcyBhbmQgbXVz
aWNhbCBiYWNrZ3JvdW5kLjwvcD48cD5BZnRlciBNZWRlciBibG9ja2VkIGEgMzIteWFyZCBmaWVs
ZCBnb2FsIHdpdGggMzo0NSBsZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBvZiB0aGUgd2luIG92
ZXIgdGhlIENoYXJnZXJzLCAxMC10aW1lIFBybyBCb3dsIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMg
cmVmZXJyZWQgdG8gTWVkZXIgYXMgJiM4MjIwO1RoZSBQaWVyb2dpIFByaW5jZSBvZiBQYXJtYSYj
ODIyMTsgYW5kIGNsYWltZWQgaGUgcGxheWVkIGFjY29yZGlvbiBpbiBhIHBvbGthIGJhbmQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtBdCBmaXJzdCwgaXQgc3RhcnRlZCB3aXRoICYjODIxNjtQYXN0cmFtaSBQcmlu
Y2UsJiM4MjE3OyB0aGVuIGl0IG1vdmVkIHRvIHBpZXJvZ2ksJiM4MjIxOyBNZWRlciBzYWlkIG9m
IHRoZSBtb25pa2VyLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBwcm9iYWJseSByaWdodCBhcm91bmQgdGhlIGZp
cnN0IGdhbWUgaXMgd2hlbiBpdCBjYW1lIGluLiBCdXQgaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBub3Rp
Y2VkIHVudGlsIHRoaXMgbGFzdCB3ZWVrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVkZXIgYWxzbyBkZW5pZWQg
cGxheWluZyBpbiBhIHBvbGthIGJhbmQgb3IgaGF2aW5nIGFjY29yZGlvbiBza2lsbHMuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7TXVzaWMsIGZvciBtZSwgSSBqdXN0IGxpc3RlbiB0byBpdCwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQuPC9wPjxwPk1lZGVyIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgQUZDIFNwZWNpYWwgVGVhbXMgUGxheWVyIG9m
IHRoZSBXZWVrIGZvciBoZWxwaW5nIHRoZSBCcm93bnMgYXZvaWQgYSB3aW5sZXNzIHNlYXNvbiB3
aXRoIGhpcyBjbHV0Y2ggYmxvY2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUganVzdCBhbHdheXMgY2Fs
bGVkIGhpbSAmIzgyMTY7VGhlIE1lZGVyIE1hbiwmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgc3BlY2lh
bCB0ZWFtcyBjb29yZGluYXRvciBDaHJpcyBUYWJvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgbG9va3MgbGlr
ZSBoZSBjb3VsZCBiZSBvbiAmIzgyMTY7SWNlIFJvYWQgVHJ1Y2tlcnMuJiM4MjE3OyAuLi4gRm9y
dHVuYXRlbHksIHdlIGdvdCBvdXIgaGFuZCBvbiB0aGUgYmFsbCwgYW5kIHRoYXQgd2FzIGEgYmln
IHBsYXkgZm9yIHVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGFib3IgZmVsdCByZWxpZXZlZCBieSBhIHdpbiBh
ZnRlciB0aGUgQnJvd25zIGxvc3QgdGhlaXIgZmlyc3QgMTQgZ2FtZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtE
aWQgSSBjcnk/IEkgc3VyZSBkaWQsJiM4MjIxOyBUYWJvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhvc2Ugd2Vy
ZSB0ZWFycyBvZiBqb3kuIEFmdGVyIHRoZSBnYW1lLCBodWdnaW5nIHRoZSBwbGF5ZXJzIGFuZCBi
ZWluZyBpbiB0aGF0IGxvY2tlciByb29tLCB0byBzZWUgdGhlbSByZXdhcmRlZCBmb3IgdGhlIHN0
dWZmIHRoYXQgdGhleSBoYXZlIHB1dCBpbnRvIGl0LCBJIHdhcyByZWFsbHkgaGFwcHkgZm9yIHRo
ZSBwbGF5ZXJzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gdGVsbCBteSBk
YXVnaHRlcnMsIGJ1dCBJIGdvdCBhIG5vdGUgZnJvbSBTYW50YSB0aGF0IHNhaWQgaWYgd2UgZGlk
biYjODIxNzt0IHdpbiwgaGUgcHJvYmFibHkgd2FzbiYjODIxNzt0IGNvbWluZyBvdmVyLiBJIHdh
cyB2ZXJ5IGV4Y2l0ZWQgdGhhdCBDaHJpc3RtYXMgd2FzIHN0aWxsIGdvaW5nIHRvIGJlIGF0IHRo
ZSBUYWJvciBob3VzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJldmlld2luZyBzZWFzb248L3A+PHA+Tm9zZSB0
YWNrbGUgRGFubnkgU2hlbHRvbiBoYXMgNTYgdGFja2xlcywgMjAgbW9yZSB0aGFuIGhlIGhhZCBs
YXN0IHllYXIgd2hlbiBoZSB3YXMgYSByb29raWUuIEhlIGFsc28gaGFzIDEuNSBzYWNrcyBhZnRl
ciBmaW5pc2hpbmcgd2l0aCB6ZXJvIGluIGhpcyBmaXJzdCBORkwgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBwZXJzb25hbGx5IHdhcyBkaXNhcHBvaW50ZWQgaGUgZGlkIG5vdCBnZXQgaW50byB0aGUg
UHJvIEJvd2wsJiM4MjIxOyBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgUmF5IEhvcnRvbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSB0aGluayBoZSBpcyBvbiB0aGF0IHRyYWplY3RvcnkgdG8gYmUgYSBQcm8gQm93bCBw
bGF5ZXIgZm9yIHVzLiBIZSBpcyBhIHZlcnkgc21hcnQgcGxheWVyLCB2ZXJ5IGJyaWdodCwgdmVy
eSBpbnRlbGxpZ2VudCBhbmQgdmVyeSB3aXR0eS4gSGUgY2FuIGRvbWluYXRlIHRoZSBsaW5lIG9m
IHNjcmltbWFnZSB3aXRoIGhpcyBhdGhsZXRpY2lzbSwgd2l0aCBoaXMgc3RyZW5ndGgsIHdpdGgg
aGlzIHRlbmFjaXR5IGFuZCB3aXRoIGhpcyBuYXN0aW5lc3MuIFRoYXQgaXMgd2hlcmUgSSBzZWUg
aGltIGdvaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SG93IGRpZCBoZSBkbyB0aGlzIHllYXI/IEhlIGRpZCB3
ZWxsLiBIZSBkaWQgd2hhdCB3ZSB3YW50ZWQgaGltIHRvIGRvLiBEaWQgd2UgaGF2ZSB1cHMgYW5k
IGRvd25zPyBZZWFoLCB3ZSBoYWQgdXBzIGFuZCBkb3ducyBhcyBhIHVuaXQgYW5kIGFzIGEgdGVh
bSwgYnV0IERhbm55IGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIG9uZSBvZiB0aGUgYnJpZ2h0IHN0YXJzIG9mIHRo
ZSBsZWFndWUsIGJlY2F1c2UgaGUgY2FuIHBsYXkgdGhhdCBwb3NpdGlvbiwgYW5kIGhlIGlzIHNt
YXJ0IGFuZCBoZSBjYW4gcGxheSBpdCB2ZXJ5IHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaGFuZ2UgaGFz
IGJlZW4gZ29vZDwvcD48cD5Ib3J0b24gdGhpbmtzIFRyYW1vbiBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgdHJh
bnNpdGlvbiBmcm9tIGNvcm5lcmJhY2sgdG8gc2FmZXR5IGNvdWxkIGJlIG1vcmUgdGhhbiBqdXN0
IGEgc2hvcnQtdGVybSBleHBlcmltZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXRobGV0aWMgY29ybmVycyB0
aGF0IGFyZSBicmlnaHQgY2FuIGRvIHRoYXQsIGFuZCBoZSBoYXMgZG9uZSB0aGF0LCYjODIyMTsg
SG9ydG9uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBzZWVzIHRoZSB3aG9sZSBmaWVsZC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgYW0gbG9va2luZyBmb3J3YXJkIGZvciBoaW0gZ2V0dGluZyBoaXMgZmlyc3QgaW50ZXJjZXB0
aW9uIHRoaXMgd2VlayBhcyBhIGZyZWUgc2FmZXR5LiBIZSBsb29rcyBnb29kIGJhY2sgdGhlcmUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5PcHBvbmVudCB0byB3YXRjaDwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBTdGVlbGVycyBw
bGFubmluZyB0byByZXN0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIEJlbiBSb2V0aGxpc2Jlcmdlciwgd2lkZSByZWNl
aXZlciBBbnRvbmlvIEJyb3duIGFuZCBydW5uaW5nIGJhY2sgTGUmIzgyMTc7VmVvbiBCZWxsLCBi
YWNrdXAgcnVubmluZyBiYWNrIERlQW5nZWxvIFdpbGxpYW1zIHdpbGwgbGlrZWx5IGJlIGZlYXR1
cmVkIGFnYWluc3QgdGhlIEJyb3ducy4gV2lsbGlhbXMgaGFzIGNvbXBpbGVkIDc1IGNhcnJpZXMg
Zm9yIDI3NiB5YXJkcyAoMy43IGF2ZXJhZ2UpIGFuZCB0aHJlZSB0b3VjaGRvd25zIHRoaXMgc2Vh
c29uLCBwbHVzIDE1IGNhdGNoZXMgZm9yIDkxIHlhcmRzIGFuZCBhIHRvdWNoZG93bi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0hlIGhhcyBoYWQgYSBmYW50YXN0aWMgY2FyZWVyLCYjODIyMTsgSG9ydG9uIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXaGVuIHlvdSB3YXRjaCBoaW0gcnVuLCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB0aGF0
IGhlIGlzIG5vdCB0aGUgc3RhcnRlci4gVGhhdCBpcyBhIGNyZWRpdCB0byBoaW0gYW5kIGhvdyBo
ZSBwcmVwYXJlcy4gRm9yIGhpbSBjb21pbmcgYmFjayB0aGlzIGxhdGUgaW4gdGhlIHllYXIgcmVh
ZHkgdG8gbWFrZSBhIHBsYXlvZmYgcnVuLCBvYnZpb3VzbHksIEJlbGwgZ2V0cyBhIGJ1bGsgb2Yg
dGhlIGNhcnJpZXMsIGJ1dCB0aGV5IGFsc28ga25vdyB0aGV5IGhhdmUgYSBjYXBhYmxlIE5vLiAx
QSB0aGF0IGNhbiBwaWNrIHVwIHRoZSBsb2FkLiBXZSByZXNwZWN0IGhpbS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkV4dHJhIHBvaW50czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hvcnRvbiBzYWlkIGhlIGFuZCBoaXMg
d2lmZSwgS2FyZW5hLCBkZWNpZGVkIHRvIGRvbmF0ZSAkNSwwMDAgdG8gdGhlIEdyZWF0ZXIgQ2xl
dmVsYW5kIEZvb2QgQmFuayBhZnRlciBoZWFyaW5nIHRoZSBCcm93bnMgYW5kIHRoZSBvcmdhbml6
ZXJzIG9mIHRoZSBjYW5jZWxlZCAmIzgyMjA7cGVyZmVjdCBzZWFzb24gcGFyYWRlJiM4MjIxOyB3
b3VsZCBkb25hdGUgJDEwLDAwMCBhcGllY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIEJyb3du
cyBsaXN0ZWQgY29ybmVyYmFjayBKb2UgSGFkZW4gKG5lY2ssIGdyb2luKSwgcnVubmluZyBiYWNr
IER1a2UgSm9obnNvbiAoYW5rbGUpIGFuZCBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNrZXIgQ2FtIEpvaG5zb24g
KGdyb2luKSBhcyBxdWVzdGlvbmFibGUgZm9yIFN1bmRheS4gSGFkZW4gc2FpZCBoZSB3aWxsIHBs
YXkgYWZ0ZXIgc3RyYWluaW5nIGhpcyBuZWNrIHdoaWxlIG1ha2luZyBhIHRhY2tsZSBhZ2FpbnN0
IHRoZSBDaGFyZ2Vycy4gSm9obnNvbiBhbHNvIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7bGwgcGxheS4gVGhlIEJy
b3ducyBydWxlZCBvdXQgY29ybmVyYmFjayBUcmV5IENhbGR3ZWxsIChoYW1zdHJpbmcpLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBTdGVlbGVycyBydWxlZCBvdXQgc2FmZXR5IFJvYmVydCBHb2xk
ZW4gKGFua2xlKSwgdGlnaHQgZW5kIExhZGFyaXVzIEdyZWVuIChjb25jdXNzaW9uKSBhbmQgc3Rh
cnRpbmcgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBTdGVwaG9uIFR1aXR0IChrbmVlKS4gVGhleSBsaXN0ZWQgbGlu
ZWJhY2tlciBBbnRob255IENoaWNraWxsbyAoYW5rbGUpIGFuZCB0aWdodCBlbmQgWGF2aWVyIEdy
aW1ibGUgKHJpYnMpIGFzIHF1ZXN0aW9uYWJsZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTkZM
IGZpbmVkIENoYXJnZXJzIGxpbmViYWNrZXIgRGVuemVsIFBlcnJ5bWFuICQxOCwyMzEgZm9yIGEg
cm91Z2hpbmctdGhlLXBhc3NlciBwZW5hbHR5IGFuZCBDaGFyZ2VycyBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xl
IERhbWlvbiBTcXVhcmUgJDksMTE1IGZvciBhIGZhY2UtbWFzayBwZW5hbHR5IGFnYWluc3QgdGhl
IEJyb3ducy48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.