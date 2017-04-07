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Browns: NFL Draft

Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 7, 2017 - 06:24 PM | Updated: April 7, 2017 - 08:48 PM
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Clemson wide receiver Artavis Scott (3) is hit by Ohio State cornerback Gareon Conley (8) during the first half of the Fiesta Bowl, Dec. 31, 2016, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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