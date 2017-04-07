Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPjxzdHJvbmc+TWVldCBHYXJlb24gQ29ubGV5PC9zdHJv
bmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+V2hlcmU6IE1hc3NpbGxvbiBHaWFu
dCBFYWdsZTwvcD48cD5XaGVuOiAxLTMgcC5tLiBTYXR1cmRheTwvcD48cD5XaGF0OiBDb25sZXkg
d2lsbCBzaWduIGF1dG9ncmFwaHMgYW5kIGZhbnMgY2FuIHRha2UgcGhvdG9ncmFwaHMgPC9wPg==
PHA+VGhlIE5GTCYjODIxNztzIHByZS1kcmFmdCBwcm9jZXNzIGhhcyBiZWVuIGEgd2hpcmx3aW5k
IGZvciBPaGlvIFN0YXRlIGNvcm5lciYjMTczO2JhY2sgYW5kIE1hc3NpbGxvbiBncmFkdWF0ZSBH
YXJlb24gQ29ubGV5LjwvcD48cD5GbGlnaHQgYWZ0ZXIgZmxpZ2h0LiBNZWV0aW5nIGFmdGVyIG1l
ZXRpbmcuIExvbmcgZGF5IGFmdGVyIGxvbmcgZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBr
aW5kIG9mIGNyYXp5LCYjODIyMTsgQ29ubGV5IHNhaWQgRnJpZGF5IGluIGEgcGhvbmUgaW50ZXJ2
aWV3IHdpdGggdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGVtYnJhY2luZyBp
dCwgdGhvdWdoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgbWFkZSBhbiBvZmZpY2lhbCBwcmUtZHJhZnQgdmlz
aXQgdG8gQnJvd25zIGhlYWRxdWFydGVycyBsYXN0IHdlZWsuIEhlIHZpc2l0ZWQgdGhlIERhbGxh
cyBDb3dib3lzIGFuZCBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zIHRoaXMgd2VlaywgYW5kIGhlIGhhcyB2aXNp
dHMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBuZXh0IHdlZWsgd2l0aCB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzIGFu
ZCBOZXcgWW9yayBKZXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGdvb2QgW3RvIHZpc2l0IHRoZSBC
cm93bnNdLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb25sZXksIHdobyB3YXMgYm9ybiBpbiBNYXNzaWxsb24gYW5k
IGFsc28gbGl2ZWQgaW4gQWtyb24gYW5kIENhbnRvbiBhcyBhIHlvdW5nc3Rlci4gJiM4MjIwO0Nv
YWNoIFtIdWVdIEphY2tzb24sIGhlIHdhcyByZWFsIGNvb2wuIEFsbCB0aGUgY29hY2hlcyB3ZXJl
IHJlYWwgY29vbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbmxleSYjODIxNztzIG1lZXRpbmcgd2l0aCB0aGUg
QnJvd25zIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGhpcyBvbmx5IHBpdCBzdG9wIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlv
LjwvcD48cD5IZSYjODIxNztsbCB0YWtlIHBob3RvZ3JhcGhzIHdpdGggZmFucyBhbmQgc2lnbiBh
dXRvZ3JhcGhzIGZyb20gMS0zIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEdpYW50IEVhZ2xlIGluIE1h
c3NpbGxvbi48L3A+PHA+VGhlIHN0b3JlJiM4MjE3O3MgYWRkcmVzcyBpcyAyMDMyIExpbmNvbG4g
V2F5IEUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDb25sZXkgSXNsYW5kJiM4MjIxOyBULXNoaXJ0cyBhbmQgaGF0
cyB3aWxsIGJlIG9uIHNhbGUgYXQgR2lhbnQgRWFnbGUgYW5kIG9ubGluZSBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmNvbmxleWlzbGFuZC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuY29ubGV5aXNs
YW5kLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPkEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgcHJvY2VlZHMgZnJvbSB0aGUgc2Fs
ZSBvZiAmIzgyMjA7Q29ubGV5IElzbGFuZCYjODIyMTsgbWVyY2hhbmRpc2Ugd2lsbCBnbyB0byBD
YW50b24mIzgyMTc7cyBSZWZ1Z2Ugb2YgSG9wZSBNaW5pc3RyaWVzLCB3aGljaCBwcm92aWRlcyBm
b29kIGZvciB0aGUgaHVuZ3J5IGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgc2hlbHRlciBmb3IgaG9tZWxlc3MgbWVu
IGluIG5lZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3Qgd2FudCB0byBoZWxwIHBlb3BsZSBvdXQsJiM4
MjIxOyBDb25sZXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd2FudCB0byBzZWUgZXZlcnlib2R5IGhhcHB5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TkZMRHJhZnRTY291dC5jb20gcHJvamVjdHMgQ29ubGV5IHRvIGJlY29tZSBh
IGZpcnN0LSBvciBzZWNvbmQtcm91bmQgcGljayBsYXRlciB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD48cD5Db25s
ZXksIDYgZmVldCBhbmQgMTk1IHBvdW5kcywgbWFkZSBhIHN0cm9uZyBjYXNlIGZvciBoaW1zZWxm
IHRvIGJlIHRha2VuIGluIHRoZSBvcGVuaW5nIHJvdW5kIGxhc3QgbW9udGggZHVyaW5nIHRoZSBO
RkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmluZSBhbmQgT2hpbyBTdGF0ZSYjODIxNztzIHBybyBkYXkuPC9wPjxw
PkF0IHRoZSBjb21iaW5lLCBDb25sZXkgcG9zdGVkIGFuIG9mZmljaWFsIHRpbWUgb2YgNC40NCBz
ZWNvbmRzIGluIHRoZSA0MC15YXJkIGRhc2gsIHJhbmtpbmcgbmludGggYW1vbmcgY29ybmVycy48
L3A+PHA+SGUgYWxzbyBwbGFjZWQgc2l4dGggaW4gdGhlIHZlcnRpY2FsIGp1bXAgKDM3IGluY2hl
cykgYW5kIGZvdXJ0aCBpbiB0aGUgYnJvYWQganVtcCAoMTI5IGluY2hlcykuIEhlIGJlbmNoLXBy
ZXNzZWQgMjI1IHBvdW5kcyAxMSB0aW1lcy4gSGUgaW1wcmVzc2VkIGluIG9uLWZpZWxkIGRyaWxs
cyBkdXJpbmcgdGhlIGNvbWJpbmUgYW5kIGhpcyBwcm8gZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0cmll
ZCB0byBqdXN0IGxldCBhbGwgbXkgZmllbGQgd29yayBkbyB0aGUgdGFsa2luZywgbm90IHRhbGsg
YWJvdXQgaXQsIG5vdCBiZSBvdmVyIGNvY2t5LCBidXQganVzdCBnbyBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHRy
dXN0IG15IHRlY2huaXF1ZSwgdHJ1c3QgbXlzZWxmLCBoYXZlIGNvbmZpZGVuY2UgYW5kIGRvIHdo
YXQgSSBkbywmIzgyMjE7IHNhaWQgQ29ubGV5LCBhIHR3by15ZWFyIHN0YXJ0ZXIgYXQgT2hpbyBT
dGF0ZSB3aG8gaGFkIHR3byBpbnRlcmNlcHRpb25zIGluIDIwMTUgYW5kIGZvdXIgaW4gMjAxNi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1tCZWNvbWluZyBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBhdGhsZXRlIGhhc10gYWx3YXlz
IGJlZW4gbXkgZ29hbCBhbmQgbXkgZHJlYW0uIENvbWluZyBmcm9tIE1hc3NpbGxvbiwgYSBiaWcg
Zm9vdGJhbGwgcHJvZ3JhbSwgYW5kIGdvaW5nIHRvIE9oaW8gU3RhdGUsIHdoaWNoIGlzIGFub3Ro
ZXIgYmlnIGZvb3RiYWxsIHByb2dyYW0sIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhbiBob25vciB0byBiZSBp
biB0aGlzIHBvc2l0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW1wb3J0YW50IG1lZXRpbmc8L3A+PHA+VGhl
IEJyb3ducyBob3N0ZWQgVGV4YXMgVGVjaCBxdWFydGVyYmFjayBQYXRyaWNrIE1haG9tZXMgb24g
YSBwcmUtZHJhZnQgdmlzaXQsIGEgbGVhZ3VlIHNvdXJjZSBjb25maXJtZWQuPC9wPjxwPk1haG9t
ZXMgYXJyaXZlZCBpbiBDbGV2ZWxhbmQgb24gVGh1cnNkYXkgYW5kIGxlZnQgdG93biBvbiBGcmlk
YXkgYWZ0ZXJub29uIGFmdGVyIHNwZW5kaW5nIHRpbWUgd2l0aCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uLjwv
cD48cD5TbyB0aGUgQnJvd25zIGhhdmUgbm93IGNvbXBsZXRlZCBwcml2YXRlIHdvcmtvdXRzIGFu
ZCB2aXNpdHMgd2l0aCBlYWNoIG9mIHRoZSBmb3VyIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4g
dGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgJiM4MjEyOyBNYWhvbWVzLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSYj
ODIxNztzIE1pdGNoZWxsIFRydWJpc2t5LCBDbGVtc29uJiM4MjE3O3MgRGVzaGF1biBXYXRzb24g
YW5kIE5vdHJlIERhbWUmIzgyMTc7cyBEZVNob25lIEtpemVyLjwvcD48cD5CZWNhdXNlIFRydWJp
c2t5IGlzIGZyb20gTWVudG9yLCBoZSB3YXMgYWJsZSB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiB0aGUgQnJv
d25zJiM4MjE3OyBsb2NhbCBwcm9zcGVjdCBkYXkgbGFzdCB3ZWVrLCB3b3JraW5nIG91dCBmb3Ig
dGhlIHRlYW0gYW5kIHZpc2l0aW5nIGl0cyBoZWFkcXVhcnRlcnMgaW4gb25lIGZlbGwgc3dvb3Au
PC9wPjxwPkFzIGZvciBNYWhvbWVzLCBoZSYjODIxNztzIHByb2plY3RlZCB0byBiZWNvbWUgYSBm
aXJzdC0gb3Igc2Vjb25kLXJvdW5kIHNlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBoYXZlIHR3
byBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrcyAoTm9zLiAxIGFuZCAxMiBvdmVyYWxsKSBhbmQgYXJlIGV4cGVj
dGVkIHRvIHNlbGVjdCBUZXhhcyBBJmFtcDtNIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgTXlsZXMgR2FycmV0dCB3
aXRoIHRoZSB0b3AgY2hvaWNlLjwvcD48cD5BIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCB0aG91Z2gsIGNvdWxkIGJl
IHRoZWlyIHRhcmdldCBhIGJpdCBsYXRlciwgd2hldGhlciBpdCYjODIxNztzIGF0IE5vLiAxMiBv
dmVyYWxsLCBhdCBhbm90aGVyIHNwb3QgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIHZpYSBhIHRyYWRlIG9y
IGF0IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCAoTm8uIDMzIG92ZXJhbGwpLjwv
cD48cD5PZmZzZWFzb24gc2NoZWR1bGU8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBwdWJsaXNoZWQgdGhlIGtl
eSBkYXRlcyBvZiB0aGVpciBvZmZzZWFzb24gd29ya291dCBwcm9ncmFtIG9uIHRoZWlyIHdlYnNp
dGUuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIGJlZ2lucyBBcHJpbCAxNy48L3A+PHA+UGxheWVycyByZXBv
cnQgZm9yIHJvb2tpZSBtaW5pY2FtcCBNYXkgMTEsIGFuZCBpdCBydW5zIGZyb20gTWF5IDEyLTE0
LjwvcD48cD5BIHRvdGFsIG9mIDEwIG9yZ2FuaXplZCB0ZWFtIGFjdGl2aXRpZXMgd2lsbCBiZSBo
ZWxkIE1heSAyMy0yNSwgTWF5IDMwLUp1bmUgMSBhbmQgSnVuZSA1LTguPC9wPjxwPlBsYXllcnMg
cmVwb3J0IGZvciBtYW5kYXRvcnkgbWluaWNhbXAgSnVuZSAxMiwgYW5kIGl0IHJ1bnMgZnJvbSBK
dW5lIDEzLTE1LjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
b2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4u
IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmlj
aEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29t
L2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.