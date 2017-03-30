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Browns notebook: Ohio State safety Malik Hooker takes pre-draft visit to Berea, Clemson quarterback Deshaun Watson auditions and more

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 30, 2017 - 04:02 PM | Updated: March 30, 2017 - 06:14 PM
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Ohio State safety Malik Hooker (24) intercepts a pass intended for Clemson wide receiver Hunter Renfrow (13) in the first half during the Fiesta Bowl, Dec. 31, 2016 at University of Phoenix Stadium in Glendale, Ariz. (Barbara J. Perenic/Columbus Dispatch/TNS)


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