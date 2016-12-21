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Browns notebook: On short leash, quarterback Robert Griffin III aiming for fast start vs. Chargers

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 21, 2016 - 06:08 PM
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