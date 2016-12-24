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Browns notebook: QB Robert Griffin III knocked out of first win with concussion, Cody Kessler in line to start season finale

By Nate Ulrich  and Marla Ridenour
Beacon Journal sports writers

Published: December 24, 2016 - 09:44 PM | Updated: December 25, 2016 - 12:59 AM
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