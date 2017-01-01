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Browns notebook: QB Robert Griffin III not sure he’ll be retained but confident he could help lead turnaround

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 1, 2017 - 10:30 PM | Updated: January 2, 2017 - 09:52 AM
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Cleveland Browns tight end Gary Barnidge (82) catches a pass from quarterback Robert Griffin III for a touchdown during the first half of an NFL football game against the Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, Sunday, Jan. 1, 2017. (AP Photo/Jared Wickerham)

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