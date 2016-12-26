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Browns notebook

Browns notebook: Quarterback Robert Griffin III in concussion protocol; he’d probably start in finale if healthy

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 01:48 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler is sacked by San Diego Chargers' Dominique Alexander in the fourth quarter on Saturday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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