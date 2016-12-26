All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook

Browns notebook: Quarterback Robert Griffin III in concussion protocol; he’d probably start in finale if healthy

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 01:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler is sacked by San Diego Chargers' Dominique Alexander in the fourth quarter on Saturday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

osufoot29cut_01 Brynn Anderson - AP
Ohio State football: His plan nearly complete, Clemson quarterback Deshaun Watson still has much to prove to NFL

SCOTTSDALE, Ariz.: Clemson quarterback Deshaun Watson had a plan all along.

Ohio State football: As six-year journey nears its end, Buchtel’s Corey Smith hopes to score a touchdown on his 7-year-old son’s birthday - 6:19 PM
Ohio State notebook: Receiver Parris Campbell of St. V-M visualizes big kickoff return against Clemson - 7:11 PM
Browns QB Robert Griffin III will have another chance to show franchise he should be part of its future - 5:27 PM
Browns notebook: Wide receiver Terrelle Pryor, quarterback Josh McCown discuss future with franchise
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next