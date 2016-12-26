All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook

Browns notebook: Quarterback Robert Griffin III in concussion protocol; he’d probably start in finale if healthy

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 01:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler is sacked by San Diego Chargers' Dominique Alexander in the fourth quarter on Saturday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

osufoot28cut_02 Paul Vernon - AP
Ohio State football: Even with his special talents, Curtis Samuel challenged in transition to multipurpose star

SCOTTSDALE, Ariz.: Curtis Samuel is still waiting for his mother Nicole to come through with the picture, the image of him with his arms outstretched after his game-winning touchdown in overtime against Michigan.

cavs28cut_03
The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year
cnotes28cut_01
Kyrie Irving finds ways to beat Warriors; Cavs seek ways to beat anybody without LeBron
kmen28cut_01
Kent State 63, Texas 58: Golden Flashes score big road victory over Longhorns
Big man in tights: Ohio State’s Pat Elflein revels in Christmas ‘Elflein on a Shelf’ video
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next