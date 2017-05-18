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Browns notebook: Report says rookie Howard Wilson won’t need surgery on fractured kneecap, but team has no update on status

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 18, 2017 - 04:18 PM
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Cleveland Browns defensive lineman Larry Ogunjobi shares a laugh with head coach Hue Jackson while stretching before rookie minicamp workouts on May 12 in Berea. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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