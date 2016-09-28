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Browns notebook: Rookie QB Cody Kessler feels love from hometown, teammates as he readies for second start

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 28, 2016 - 06:10 PM | Updated: September 29, 2016 - 10:33 AM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) looks to pass during the second half Sunday against the Miami Dolphins, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

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