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Browns notebook: Running back Isaiah Crowell’s dominant performance squandered in loss

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 2, 2016 - 09:47 PM
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