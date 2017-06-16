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Browns notebook: Running backs coach Kirby Wilson says Isaiah Crowell has only ‘scratched the surface’ and ‘he’s not even in his prime yet’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 16, 2017 - 04:21 PM | Updated: June 16, 2017 - 04:27 PM

 

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