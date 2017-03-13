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Browns notebook: Team interested in free-agent QB Geno Smith, according to report

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 13, 2017 - 08:26 PM
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New York Jets' Geno Smith (7) looks to pass under pressure from Carolina Panthers' Greg Hardy (76) during the first half of a game in Charlotte, N.C. in Dec. 2013. (AP Photo/Mike McCarn)


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