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Browns notebook: With Terrelle Pryor unlikely to re-sign, team adds fellow wide receiver Kenny Britt

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 9, 2017 - 09:08 PM
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Los Angeles Rams receiver Kenny Britt battles Miami Dolphins cornerback Byron Maxwell for a pass during second quarter of a game Nov. 20, 2016 at the Coliseum in Los Angeles. (Robert Gauthier/Los Angeles Times/TNS)


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