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Browns now have a second father-son tandem on their coaching staff

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 16, 2017 - 03:21 PM | Updated: January 16, 2017 - 03:46 PM

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