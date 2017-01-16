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Browns now have a second father-son tandem on their coaching staff

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 16, 2017 - 03:21 PM
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Cleveland Browns left tackle Joe Thomas blocks San Diego Chargers' Joey Bosa during the second quarter at FIrstEnergy Stadium in Cleveland in Dec. 2016. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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