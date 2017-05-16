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Browns owner Dee Haslam discusses controversial draft pick Caleb Brantley: ‘We feel like he’s doing the right things to get better’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 16, 2017 - 04:57 PM | Updated: May 17, 2017 - 06:45 AM
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Cleveland Browns' Caleb Brantley hits the tackling dummy during rookie minicamp, May 12, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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