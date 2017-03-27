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Browns owner Jimmy Haslam mum on QB trade, wouldn’t block Colin Kaepernick, doesn’t give Brock Osweiler vote of confidence

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 07:01 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:15 PM

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