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Browns owner Jimmy Haslam says he’s ‘highly confident’ turnaround will begin this year

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 22, 2017 - 12:55 PM | Updated: May 23, 2017 - 02:36 PM
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In this Nov. 2016 file photo, Cleveland Browns head coach Hugh Jackson (left) and owner Jimmy Haslam greet on the field before the game against the New York Giants at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file)


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