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Browns owner Jimmy Haslam vows to stick with coach Hue Jackson, front office after worst season in franchise history

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 1, 2017 - 04:37 PM | Updated: January 2, 2017 - 09:52 AM
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Pittsburgh Steelers running back DeAngelo Williams (34) falls into the end zone for a touchdown with Cleveland Browns inside linebacker Christian Kirksey (58) defending during the first half of a game in Pittsburgh, Sunday. (AP Photo/Don Wright)

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