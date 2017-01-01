By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Browns owner Jimmy Haslam vows to stick with coach Hue Jackson, front office after worst season in franchise history January 02,2017 04:16 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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