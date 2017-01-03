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Browns owners Jimmy and Dee Haslam write letter to ‘apologize for such a disappointing year’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 3, 2017 - 03:08 PM | Updated: January 4, 2017 - 08:21 AM
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In this Aug. 26, 2016 photo, Cleveland Browns owner Jimmy Haslam (left) and head coach Hue Jackson watch warm-ups before a preseason game against the Tampa Bay Buccaneers in Tampa, Fla. The Browns finished the season 1-15. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

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