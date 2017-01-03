All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns owners Jimmy and Dee Haslam write letter to ‘apologize for such a disappointing year’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 3, 2017 - 03:08 PM | Updated: January 5, 2017 - 11:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Aug. 26, 2016 photo, Cleveland Browns owner Jimmy Haslam (left) and head coach Hue Jackson watch warm-ups before a preseason game against the Tampa Bay Buccaneers in Tampa, Fla. The Browns finished the season 1-15. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

marla06cut_01 Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: Family played huge part in slugger Edwin Encarnacion’s decision to choose Indians - 6:59 PM

CLEVELAND: As Edwin Encarnacion’s jersey presentation ended Thursday in the Indians clubhouse, a man said, “God bless you, my son.”

browns06cut_2
Browns receiver Corey Coleman denies involvement in alleged assault, attorney confident video will clear player’s name
tribe06cut_01
Indians officially introduce Edwin Encarnacion, detail process of another aggressive move - 9:03 PM
kmen06cut_2
Kent State men’s basketball: Golden Flashes set for another tough test at Ohio Bobcats - 8:11 PM
cavs06cut_01
Cavaliers on the mend as they embark on longest road trip of season
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next