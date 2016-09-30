All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns plan to part with Josh Gordon: ‘We’re going to move on,’ coach Hue Jackson says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 02:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns receiver Josh Gordon catches a pass during warm-ups before a pre-season game Aug. 18, at FirstEnergy Stadium in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Browns vs. Redskins: Storylines - 10:10 PM

1. Wide receiver Terrelle Pryor is emerging as the Browns’ top offensive player and quite possibly the face of a franchise dealing with losing on a consistent basis. Pryor was a bright spot in last week’s 30-24 overtime loss to the host Miami Dolphins when he set career highs in receptions (eight) and receiving yards (144). He also completed 3-of-5 passes for 35 yards and rushed four times for 21 yards with a touchdown. He became the first NFL player to have at least 120 receiving yards, 30 passing yards and 20 rushing yards in a game since Pro Football Hall of Famer Frank Gifford on Dec. 6, 1959. Gifford led the host New York Giants to a 48-7 win over the Browns on that day. Pryor’s 144 receiving yards were the most by a Browns wide receiver since Josh Gordon totaled 151 yards in a 27-26 loss at the New England Patriots on Dec. 8, 2013. The Pro Football Hall of Fame asked for Pryor’s uniform, gloves and cleats to put them on display in Canton alongside Gifford’s gear. Pryor will likely see a lot of Pro Bowl cornerback Josh Norman this week.

Browns vs. Redskins: How They Match Up - 10:10 PM
Browns vs. Redskins: Injury report - 10:10 PM
Browns predictions - 10:10 PM
Browns vs. Redskins: Keys to the Game - 10:10 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next