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Browns players Andrew Hawkins, Josh McCown encouraged after meetings on Capitol Hill about police brutality

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 16, 2016 - 05:23 PM | Updated: November 17, 2016 - 08:02 AM
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In this Sept. 20, 2015, file photo, Cleveland Browns wide receiver Andrew Hawkins is shown during a game against the Tennessee Titans, in Cleveland. In the midst of a winless season, Cleveland Browns wide receiver Andrew Hawkins and quarterback Josh McCown were part of a group of NFL players who spent a day in Washington meeting with Congressional leaders on police brutality and ways for law enforcement to better serve their communities.(AP Photo/Ron Schwane, File)

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