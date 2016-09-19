Browns preparing rookie Cody Kessler to start at QB against Dolphins, add veteran Charlie Whitehurst to mix with Josh McCown out

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyByb29raWUgcXVhcnRlcmJhY2sgQ29keSBLZXNzbGVyIGlzIGluIGxp
bmUgdG8gbGVhcCBmcm9tIE5vLiAzIHRvIE5vLiAyNiBpbiBhIHNwYW4gb2YganVzdCB0aHJlZSB3
ZWVrcy48L3A+PHA+S2Vzc2xlciBiZWdhbiB0aGlzIHNlYXNvbiBhcyB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRl
cmJhY2sgb24gdGhlIGRlcHRoIGNoYXJ0LiBCdXQgYWZ0ZXIgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIGFu
ZCBKb3NoIE1jQ293biBzdWZmZXJlZCBsZWZ0IHNob3VsZGVyIGluanVyaWVzIGluIHRoZSBmaXJz
dCB0d28gZ2FtZXMsIHRoZSB0aGlyZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIGlzIHByZXBhcmluZyB0byBi
ZWNvbWUgdGhlIDI2dGggc3RhcnRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2sgZm9yIHRoZSBCcm93bnMgc2luY2Ug
MTk5OS48L3A+PHA+Q29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gaGVzaXRhdGVkIHRvIGRlZmluaXRpdmVseSBh
bnN3ZXIgd2hlbiBhc2tlZCB3aG8mIzgyMTc7bGwgc3RhcnQsIHRoZW4gaW4gYSByb3VuZGFib3V0
IHdheSBzYWlkIGl0IHdpbGwgYmUgS2Vzc2xlciBvbiBTdW5kYXkgd2hlbiB0aGUgQnJvd25zICgw
LTIpIHZpc2l0IHRoZSBNaWFtaSBEb2xwaGlucyAoMC0yKS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O2xsIGJlIENvZHksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQgTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbi4gJiM4MjIw
Oy4uLiBPYnZpb3VzbHksIGhlJiM4MjE3O3MgdGhlIG5leHQgZ3V5IHVwLiBTbyBDb2R5IHdpbGwg
YmUgb3V0IHRoZXJlIHBsYXlpbmcuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZG91YnQgYWJvdXQgdGhhdC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gZ28gdGhyb3VnaCB0aGUgZ2FtZSBwbGFu
LCBzZWUgd2hlcmUgd2UgYXJlIGFuZCB3YXRjaCBhIGxvdCBtb3JlIG9mIE1pYW1pIGFuZCBzZWUg
d2hhdCB3ZSBuZWVkIHRvIGRvIGluIG9yZGVyIHRvIHB1dCB0b2dldGhlciBhbiBvZmZlbnNlIHRo
YXQgaGFzIGEgY2hhbmNlIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29tcGV0ZSwgaGFzIGEgY2hhbmNlIHRvIHNj
b3JlIHBvaW50cyBhbmQgd2luLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gTW9uZGF5IG5pZ2h0LCB0aGUgQnJv
d25zIHNpZ25lZCB2ZXRlcmFuIGZyZWUtYWdlbnQgcXVhcnRlcmJhY2sgQ2hhcmxpZSBXaGl0ZWh1
cnN0IGFmdGVyIGhlIHdvcmtlZCBvdXQgZm9yIHRoZW0uIFRoZSB0ZWFtIHdpbGwgYW5ub3VuY2Ug
dGhlIG1vdmUgVHVlc2RheS4gVGhlIDEwLXllYXIgTkZMIHZldGVyYW4mIzgyMTc7cyBhZ2VudCBh
bm5vdW5jZWQgaXQgTW9uZGF5IG5pZ2h0IG9uIFR3aXR0ZXIuIDwvcD48cD5XaGl0ZWh1cnN0LCAz
NCwgd2lsbCBnaXZlIHRoZSBkZWNpbWF0ZWQgcXVhcnRlcmJhY2sgcG9zaXRpb24gbXVjaC1uZWVk
ZWQgZGVwdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCB3ZSBnZXQgYW5vdGhl
ciBhcm0gb24gb3VyIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gYXMgZmFzdCBhcyB3ZSBjYW4sJiM4MjIxOyBKYWNr
c29uIHNhaWQuPC9wPjxwPldoaXRlaHVyc3QgaGFzIGEgY2FyZWVyIHJlY29yZCBvZiAyLTcgYXMg
YSBzdGFydGVyLiBUaGUgbGFzdCB0aW1lIGhlIHN0YXJ0ZWQgd2FzIGluIDIwMTQsIHdoZW4gaGUg
d2VudCAxLTQgd2l0aCB0aGUgVGVubmVzc2VlIFRpdGFucy4gSGUmIzgyMTc7cyBjb21wbGV0ZWQg
NTUuMSBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBjYXJlZXIgcGFzc2VzIHdpdGggMTAgdG91Y2hkb3ducywgc2V2
ZW4gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBhbmQgYSBwYXNzZXIgcmF0aW5nIG9mIDc0LjcuIDwvcD48cD5KYWNr
c29uIHJ1bGVkIG91dCBNY0Nvd24gZm9yIHRoZSBnYW1lIGluIE1pYW1pIGFuZCBzYWlkIHRoZSAx
NC15ZWFyIE5GTCB2ZXRlcmFuIHdpbGwgYmUgJiM4MjIwO3dlZWsgdG8gd2VlayBmcm9tIHRoZXJl
IG9uLiYjODIyMTsgTWNDb3duIHN1ZmZlcmVkIHdoYXQgSmFja3NvbiBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBs
ZWZ0ICYjODIyMDtzaG91bGRlci9jbGF2aWNsZSYjODIyMTsgaW5qdXJ5IGluIHRoZSBmaXJzdCBx
dWFydGVyIG9mIFN1bmRheSYjODIxNztzIDI1LTIwIGxvc3MgdG8gdGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZl
bnMgYW5kIHB1c2hlZCB0aHJvdWdoIHBhaW4gdG8gZmluaXNoIHRoZSBnYW1lIHdpdGhvdXQgbWlz
c2luZyBhIHNuYXAuPC9wPjxwPkxhc3QgeWVhciwgTWNDb3duIHN1ZmZlcmVkIGEgc2Vhc29uLWVu
ZGluZyBicm9rZW4gcmlnaHQgY29sbGFyYm9uZSBvbiBOb3YuIDMwIGFnYWluc3QgdGhlIFJhdmVu
cy4gSGUgdW5kZXJ3ZW50IFgtcmF5cyBvbiBTdW5kYXkgYW5kIGFuIE1SSSBvbiBNb25kYXkgZm9y
IGhpcyBtb3N0IHJlY2VudCBpbmp1cnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cg
dGhhdCBpdCYjODIxNztzIHRvdGFsbHkgYnJva2VuLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoYXQs
JiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgSSBrbm93IHRoYXQgdGhlcmUmIzgyMTc7
cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCByaWdodC4gSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIG1v
cmUgb2YgYSBkZWVwIHNwcmFpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdG9sZCBvdXIgdGVhbSB3ZSYjODIx
Nzt2ZSBnb3QgdG8gZG8gZXZlcnl0aGluZyB3ZSBjYW4gdG8gcHJvdGVjdCBvdXIgcXVhcnRlcmJh
Y2suIFRoaXMgaXMgYSB0b3VnaCBzcG9ydCwgYW5kIHdoZW4gdGhvc2UgZ3V5cyBnZXQgaGl0LCBp
dCYjODIxNztzIGhhcmQuIEJ1dCBoZSYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgdG91Z2hlc3QgaHVtYW4g
YmVpbmdzIEkmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBwbGF5IGluIGEgbG9uZyB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
TWNDb3duIHN0YXJ0ZWQgaW4gcGxhY2Ugb2YgR3JpZmZpbiwgd2hvJiM4MjE3O3Mgc2lkZWxpbmVk
IGZvciBhdCBsZWFzdCA4LTEyIHdlZWtzIGFuZCBjb3VsZCB2ZXJ5IHdlbGwgYmUgb3V0IGZvciB0
aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGFmdGVyIHN1ZmZlcmluZyBhIGZyYWN0dXJlZCBjb3JhY29p
ZCBib25lIGluIGhpcyBsZWZ0IHNob3VsZGVyIFNlcHQuIDExIGluIGEgMjktMTAgc2Vhc29uLW9w
ZW5pbmcgbG9zcyB0byB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIEVhZ2xlcy4gR3JpZmZpbiB3aWxsIGJlIHJl
LWV2YWx1YXRlZCBpbiBhIGZldyB3ZWVrcyBhbmQgbWF5IG5lZWQgc3VyZ2VyeS48L3A+PHA+U28g
dGhlIEJyb3ducyB3aWxsIHN0YXJ0IHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gdGhl
IGZpcnN0IHRocmVlIGdhbWVzIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAxOTg4LCB3aGVuIHRo
ZXkgd2VudCAxMC02IGFuZCBtYWRlIHRoZSBwbGF5b2ZmcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBFbGlh
cyBTcG9ydHMgQnVyZWF1LiBUaGUgbW9kZXJuLWRheSBCcm93bnMgYXJlIG1vcmUgbGlrZWx5IHRv
IGZpbmlzaCB3aXRoIGEgcmVjb3JkIGFraW4gdG8gdGhhdCBvZiB0aGUgMjAwOCBLYW5zYXMgQ2l0
eSBDaGllZnMsIHdobyBmaW5pc2hlZCAyLTE0IGFuZCBhcmUgdGhlIGxhc3QgTkZMIHRlYW0gdG8g
c3RhcnQgdGhyZWUgZGlmZmVyZW50IHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgZ2Ft
ZXMsIHBlciBFbGlhcy48L3A+PHA+SW5jbHVkaW5nIHN0YXJ0cyBieSBmb3JtZXIgQnJvd25zIHF1
YXJ0ZXJiYWNrcyBKb2hubnkgTWFuemllbCBhbmQgQXVzdGluIERhdmlzIGluIHRoZSBmaW5hbCB0
d28gZ2FtZXMgbGFzdCBzZWFzb24sIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgc3RhcnQgZml2ZSBkaWZmZXJlbnQg
cXVhcnRlcmJhY2tzIGluIGZpdmUgZ2FtZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTdGlsbCBhaW4mIzgyMTc7
dCByb2NrZWQgbXkgd29ybGQgeWV0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIHN0aWxsIHNpdHRpbmcgaGVyZS4gQXMgbG9uZyBhcyB5b3UgZ3V5cyBzdGlsbCBzZWUgbWUg
c2l0dGluZyB1cHJpZ2h0LCBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gYmUgZmluZS4gVGhpcyBpcyBwcm8g
Zm9vdGJhbGwsIGFuZCB0aGVzZSB0aGluZ3MgaGFwcGVuLiBNYXliZSBub3QgdG8gdGhpcyBkZWdy
ZWUgYW55IHBsYWNlIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiwgYnV0IEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB0b3VnaGVu
ZWQgYmVmb3JlIGFuZCBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaW4gdGhlIGFieXNzIGJlZm9yZS4gV2UmIzgy
MTc7cmUgbm90IGdldHRpbmcgZHJ1ZyB1bmRlci4gSSBwcm9taXNlIHlvdSB0aGF0LiBXZSYjODIx
NztyZSBnb2luZyB0byBrZWVwIGZpZ2h0aW5nLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgSSB0b2xk
IHRoZSBndXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBlbXBoYXNpemVkIHRoZSBpbXBvcnRhbmNl
IG9mIGFkZGluZyBhIHZldGVyYW4gcXVhcnRlcmJhY2sgd2l0aCBNY0Nvd24gb3V0LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UmIzgyMTc7bGwgZG8gZXZlcnl0aGluZyB3ZSBjYW4gdG8gc2VlIGlmIHdlIGNhbiBo
ZWxwIHRoZSBwb3NpdGlvbiwgZmlyc3QgYW5kIGZvcmVtb3N0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlk
LiAmIzgyMjA7T2J2aW91c2x5LCBDb2R5JiM4MjE3O3MgZ290IHRvIGJlIHRoZSBndXksIGJ1dCB3
ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBhbHNvIGtlZXAgc2VhcmNoaW5nIGFyb3VuZCBhbmQgbWFraW5n
IHN1cmUgdGhhdCB3ZSBjcm9zcyBldmVyeSBUIGFuZCBkb3QgZXZlcnkgSSBhbmQgc2VlIGlmIHRo
ZXJlJiM4MjE3O3Mgc29tZWJvZHkgZWxzZSBvdXQgdGhlcmUgdGhhdCBjYW4gaGVscC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZXkgZm91bmQgV2hpdGVodXJzdC48L3A+PHA+SmFja3NvbiBzYWlkIHByb21vdGlu
ZyByb29raWUgZmlmdGgtcm91bmQgcGljayBLZXZpbiBIb2dhbiBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBz
cXVhZCB0byB0aGUgNTMtbWFuIHJvc3RlciB3YXMgYW5vdGhlciAmIzgyMjA7cG9zc2liaWxpdHku
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGFsc28gYSBjaGFuY2UgSmFja3NvbiB3aWxsIGxl
YW4gb24gcXVhcnRlcmJhY2stdHVybmVkLXdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3IgZm9y
IGhlbHAgYmVoaW5kIGNlbnRlciBhZ2FpbnN0IHRoZSBEb2xwaGlucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O2xsIGRvIHdoYXQgd2UgaGF2ZSB0byBkbywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4
MjIwO1NvbWVib2R5JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gcGxheSB1bmRlciBjZW50ZXIgdGhlcmUsIG9y
IHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGdldCBpbiB0aGUgc2luZ2xlIHdpbmcgJiM4MjEyOyBvbmUg
b3IgdGhlIG90aGVyLiBXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBmaWd1cmUgc29tZXRoaW5nIG91dC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPktlc3NsZXIgc3RydWdnbGVkIGluIHRoZSBwcmVzZWFzb24sIGFuZCBKYWNr
c29uIGFkbWl0dGVkIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHRocm93IGhpbSBpbnRvIHRoZSBm
aXJlIHRoaXMgc29vbi4gQnV0IGluanVyaWVzIGhhdmUgZHJhc3RpY2FsbHkgcmVkdWNlZCB0aGUg
Y29hY2gmIzgyMTc7cyBvcHRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8g
Z2V0IGEgY2hhbmNlIHRvIHNlZSBDb2R5IHBsYXksIGFuZCB3ZSB3aXNoIGl0IHdhc24mIzgyMTc7
dCBsaWtlIHRoaXMsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgdGhpcyBpcyBob3cg
aXQgaXMuIC4uLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYgaXQmIzgyMTc7bGwgc3R1bnQgaGlzIGdy
b3d0aC4gQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgZWl0aGVyIGdvaW5nIHRvIGltcHJvdmUgaXQgb3IgZG8gc29t
ZXRoaW5nIHRvIGl0LCByaWdodD8gU29tZXRoaW5nJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gY29tZSBmcm9t
IGl0LiBTb21ldGhpbmcgZ29vZCBvciBzb21ldGhpbmcgYmFkLiBPbmUgb3IgdGhlIG90aGVyLiBX
ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBmaWd1cmUgaXQgb3V0IHRoaXMgd2Vla2VuZCwgdGhvdWdoLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBjaG9zZSBLZXNzbGVyIGluIHRoZSB0aGlyZCByb3VuZCBv
dXQgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgU291dGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSBkZXNwaXRlIG1vc3Qg
ZHJhZnQgYW5hbHlzdHMgcHJvamVjdGluZyBoaW0gdG8gYmVjb21lIGEgbGF0ZS1yb3VuZCBwaWNr
IG9yIGFuIHVuZHJhZnRlZCBmcmVlIGFnZW50LiBPbiBkcmFmdCB3ZWVrZW5kLCBKYWNrc29uIGJv
bGRseSB0b2xkIGZhbnMgJiM4MjIwO3RydXN0IG1lJiM4MjIxOyBhYm91dCB0aGUgc2VsZWN0aW9u
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2VsbCwgeW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHRydXN0IG1lIHRoaXMg
d2Vla2VuZCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBNb25kYXkuICYjODIyMDtIZXJlIHdlIGdvLCBy
aWdodD8gU28gdHJ1c3QgbWUsIGhlcmUgd2UgY29tZS4gV2UmIzgyMTc7bGwgc2VlIHdoYXQgdGhh
dCBzdGF0ZW1lbnQgd2FzIGFsbCBhYm91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktlc3NsZXIgYmVsaWV2ZXMg
aGUmIzgyMTc7bGwgYmUgcmVhZHkgYmVjYXVzZSwgaW4gaGlzIG1pbmQsIGhlJiM4MjE3O3MgYmVl
biBwcmVwYXJpbmcgbGlrZSBhIHN0YXJ0ZXIgc2luY2UgaGUgam9pbmVkIHRoZSBCcm93bnMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgbm90aGluZyB0byBwcm92ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIy
MDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gbGlrZSB0aGF0IG15IHdob2xlIGxpZmUuIC4uLiBJIG5ldmVyIHRo
b3VnaHQgSSYjODIxNztkIGdldCBhIGNoYW5jZSBbdG8gc3RhcnQgYXQgVVNDXSwgYW5kIEkga2Vw
dCBteSBtb3V0aCBzaHV0IGFuZCBwdXQgbXkgaGVhZCBkb3duIGFuZCBqdXN0IGtlcHQgd29ya2lu
Zy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.