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Browns preparing rookie Cody Kessler to start at QB against Dolphins, add veteran Charlie Whitehurst to mix with Josh McCown out

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 19, 2016 - 06:51 PM | Updated: September 20, 2016 - 02:25 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler drops back to pass during their orange and brown scrimmage at the NFL football team's training camp Saturday, Aug. 6, 2016, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)

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