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Browns promote rookie quarterback Kevin Hogan from practice squad, cut veteran Charlie Whitehurst with injury settlement

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 11, 2016 - 02:18 PM | Updated: October 12, 2016 - 01:01 PM
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Cleveland Browns quarterback Charlie Whitehurst passes against the New England Patriots in the first half Sunday in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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