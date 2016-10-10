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Browns QB Josh McCown believes it’s realistic for him to return from injury, face Titans on Sunday: ‘It’s all hands on deck’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 10, 2016 - 06:10 PM | Updated: October 12, 2016 - 10:10 AM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson talks with quarterback Josh McCown before their game against the New England Patriots Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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