Browns QB Josh McCown believes it’s realistic for him to return from injury, face Titans on Sunday: ‘It’s all hands on deck’

PHA+DQoJQkVSRUE6IFF1YXJ0ZXJiYWNrIEpvc2ggTWNDb3duIGNhcnJpZWQgaGltc2VsZiBhbmQg
c3Bva2UgYXMgaWYgaGUgZXhwZWN0cyB0byBwbGF5IFN1bmRheSB3aGVuIHRoZSBCcm93bnMgdmlz
aXQgdGhlIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQW55dGltZSB5b3UgZmluZCB5
b3Vyc2VsZiBpbiBhIHNpdHVhdGlvbiBsaWtlIG91ciB0ZWFtIGlzIHdoZXJlIGl04oCZcyBnb25l
IHRoaXMgd2F5IGFuZCB5b3XigJlyZSAwLTUsIEkgdGhpbmsgaXTigJlzIGFsbCBoYW5kcyBvbiBk
ZWNrLCBhbmQgeW914oCZdmUgZ290IHRvIHdhbnQgdG8gaGVscCzigJ0gTWNDb3duIHNhaWQgTW9u
ZGF5IGxlc3MgdGhhbiAyNCBob3VycyBhZnRlciB0aGUgQnJvd25zIHdlcmUgdGhyb3R0bGVkIDMz
LTEzIGJ5IHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cy4g4oCcWW91IHdhdGNoIHRhcGUgZnJvbSB5
ZXN0ZXJkYXkgYW5kIHlvdSB3YXRjaCB0aGUgZWZmb3J0IHRoYXQgZ3V5cyBwdXQgZm9ydGggYW5k
IHRoZXnigJlyZSBiYXR0bGluZywgYW5kIHlvdSBqdXN0IHdhbnQgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIGl0
LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1jQ293biB3aWxsIHJldHVybiB0byBwcmFjdGljZSBXZWRuZXNkYXkg
YWZ0ZXIgc2l0dGluZyBvdXQgdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgZ2FtZXMgd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCBs
ZWZ0IGNvbGxhcmJvbmUgaGUgc3VmZmVyZWQgU2VwdC4gMTggaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIg
b2YgYSAyNS0yMCBsb3NzIHRvIHRoZSBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCUFza2Vk
IGlmIGhlIGJlbGlldmVzIGhlIGhhcyBhIHJlYWxpc3RpYyBjaGFuY2UgdG8gcGxheSBTdW5kYXks
IE1jQ293biBzYWlkLCDigJxZZWFoLCBJ4oCZbSBnb2luZyB0byBwcmFjdGljZSBXZWRuZXNkYXks
IGFuZCB0aGF04oCZcyB0aGUgbmV4dCBzdGVwIHRvIHRoaXMgdGhpbmcuIFNvIHdl4oCZbGwgc2Vl
IGhvdyBpdCBwbGF5cyBvdXQuIC4uLiBCdXQgSeKAmW0gbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGhlbHBp
bmcgYW55IHdheSBJIGNhbiBhbmQgZ2V0dGluZyBiYWNrIG91dCB0aGVyZSB3aXRoIHRoZSBndXlz
LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUtlc3NsZXIgb24gdGhlIG1lbmQ8L3A+DQo8cD4NCglFYXJsaWVyIE1v
bmRheSwgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc3Bva2UgYXMgaWYgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENv
ZHkgS2Vzc2xlciB3aWxsIGhhdmUgdGhlIGJlc3QgY2hhbmNlIHRvIHN0YXJ0IGZvciB0aGUgQnJv
d25zICgwLTUpIGFnYWluc3QgdGhlIFRpdGFucyAoMi0zKS48L3A+DQo8cD4NCglQZXJoYXBzIEph
Y2tzb24gaXMgaG9waW5nIHRvIGtlZXAgdGhlIFRpdGFucyBndWVzc2luZy48L3A+DQo8cD4NCglL
ZXNzbGVyIHN1ZmZlcmVkIGEgcGFpbmZ1bCBpbmp1cnkgaW4gaGlzIGNoZXN0IGFuZCByaWIgYXJl
YSBTdW5kYXkgbGF0ZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciB3aGVuIFBhdHJpb3RzIGxpbmViYWNr
ZXIgRG9udOKAmWEgSGlnaHRvd2VyIGJsaXR6ZWQgdW5ibG9ja2VkIGJldHdlZW4gY2VudGVyIEpv
aG4gR3JlY28gYW5kIHJpZ2h0IGd1YXJkIEFsdmluIEJhaWxleSBhbmQgY3J1c2hlZCBoaW0uIEhl
IHRyaWVkIHRvIHJldHVybiBidXQgbmV2ZXIgZGlkIGJlY2F1c2UgaGUgZmVsdCB0b28gbXVjaCBw
YWluIGFzIGhlIHRocmV3IG9uIHRoZSBzaWRlbGluZS4gWC1yYXlzIHRha2VuIFN1bmRheSB3ZXJl
IG5lZ2F0aXZlLCBhbmQgSmFja3NvbiByZWl0ZXJhdGVkIE1vbmRheSB0aGVyZeKAmXMg4oCcbm90
aGluZyBicm9rZW4u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlcmXigJlzIGEgZ29vZCBjaGFuY2UgdGhh
dCBoZSB3aWxsIGhhdmUgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmUgb3V0IHRoZXJlIHRoaXMgd2Vlayzi
gJ0gSmFja3NvbiBzYWlkIG9mIEtlc3NsZXIsIHdob+KAmXMgY29uc2lkZXJlZCBkYXktdG8tZGF5
LiDigJxTbyB3ZeKAmWxsIHdvcmsgdGhyb3VnaCB0aGF0LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEnigJltIHRh
bGtpbmcgYWJvdXQgdGhlIGdhbWUuIEhvcGVmdWxseSB0aGUgZ2FtZS4gSWYgaGXigJlzIGdvaW5n
IHRvIHByYWN0aWNlLCBJIHdvdWxkIGhvcGUgaGXigJlzIGdvdCBhIGdvb2QgY2hhbmNlIHRvIGJl
IGluIHRoZSBnYW1lLCB0b28uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmW0gc3VyZSBpdOKAmXMgYSBwYWlu
LXRvbGVyYW5jZSBpc3N1ZSwgYnV0IGFnYWluLCBldmVyeSBkYXnigJlzIGdvaW5nIHRvIGNoYW5n
ZS4gWW91IGtub3csIGl04oCZcyB0b2RheSwgaXTigJlzIHRvbW9ycm93LCBhbmQgcHJhY3RpY2Ug
aXMgV2VkbmVzZGF5LiBTbyB3ZeKAmWxsIHNlZSB3aGVyZSBoZSBpcyB0aGVuLuKAnTwvcD4NCjxw
Pg0KCUtlc3NsZXIgd2FzIGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBNb25kYXkgd2l0aCBpY2Ugb24gaGlz
IGNoZXN0LCBidXQgaGUgZGlkbuKAmXQgYWRkcmVzcyB0aGUgbWVkaWEuPC9wPg0KPHA+DQoJRGVj
aXNpb25zLCBkZWNpc2lvbnM8L3A+DQo8cD4NCglJZiBNY0Nvd24gYW5kIEtlc3NsZXIgYXJlIGJv
dGggaGVhbHRoeSBlbm91Z2ggdG8gcGxheSwgSmFja3NvbiB3aWxsIGhhdmUgYSBkaWxlbW1hLjwv
cD4NCjxwPg0KCU1jQ293biwgMzcsIGhhcyBubyBjaGFuY2Ugb2YgYmVjb21pbmcgdGhlIEJyb3du
c+KAmSBxdWFydGVyYmFjayBvZiB0aGUgZnV0dXJlIGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIGFnZSwgYnV0IGhl
IG1heSBnaXZlIHRoZSB0ZWFtIGl0cyBiZXN0IGNoYW5jZSB0byBlYXJuIGl0cyBmaXJzdCB2aWN0
b3J5IG9mIHRoZSBzZWFzb24gYWdhaW5zdCB0aGUgVGl0YW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCUluIG9uZSBn
YW1lIHRoaXMgc2Vhc29uLCBoZSBjb21wbGV0ZWQgNjAuNiBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBwYXNzZXMg
Zm9yIDI2MCB5YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aCB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBm
b3IgYSByYXRpbmcgb2YgODAuNC48L3A+DQo8cD4NCglLZXNzbGVyLCAyMywgaGFzIGhhZCBzb2xp
ZCBwZXJmb3JtYW5jZXMgaW4gdGhyZWUgc3RhcnRzIGFuZCBpcyBzb21lb25lIHRoZSBuZXcgcmVn
aW1lIHdhbnRzIHRvIGRldmVsb3AgYW5kIGV2YWx1YXRlIGFmdGVyIGRyYWZ0aW5nIGhpbSBvdXQg
b2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgU291dGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcm91
bmQuPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gdGhyZWUgZ2FtZXMsIGhl4oCZcyBjb21wbGV0ZWQgNjYuNyBwZXJj
ZW50IG9mIGhpcyBwYXNzZXMgZm9yIDUyOSB5YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aCBh
biBpbnRlcmNlcHRpb24gZm9yIGEgcmF0aW5nIG9mIDg3LjkuPC9wPg0KPHA+DQoJU28gd2lsbCB0
aGUgQnJvd25zIHJldmVydCBiYWNrIHRvIE1jQ293biBhcyB0aGUgc3RhcnRlciBvciBub3Q/PC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcSSBoYXZlbuKAmXQgbWFkZSB0aGF0IGRlY2lzaW9uIOKAmWNhdXNlIGhlIGhh
c27igJl0IHByYWN0aWNlZCzigJ0gSmFja3NvbiByZXBsaWVkLiDigJxTbyBJIGRvbuKAmXQgdGhp
bmsgd2UgbmVlZCB0byBnbyB0aGVyZSBqdXN0IHlldC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglPZiBjb3Vyc2Us
IGlmIE1jQ293biBpcyBoZWFsdGhpZXIgdGhhbiBLZXNzbGVyLCB0aGUgY2hvaWNlIGlzIG11Y2gg
ZWFzaWVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEpvc2ggTWNDb3duIHdpbGwgaGF2ZSBhbiBvcHBvcnR1bml0
eSB0byBwcmFjdGljZSB0aGlzIHdlZWssIGFuZCB3ZeKAmWxsIGtub3cgbW9yZSBhYm91dCBleGFj
dGx5IHdoZXJlIGhlIGlzIGFzIHdlIGdvIHRocm91Z2ggdGhlIHdlZWss4oCdIEphY2tzb24gc2Fp
ZC4g4oCcQnV0IGhlIGRlZmluaXRlbHkgd2lsbCBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIGdvIG91dCB0aGVy
ZSBhbmQgcHJhY3RpY2UuIFNvIEkgdGhpbmsgdGhhdOKAmXMgZW5jb3VyYWdpbmcuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcSSBkaWRu4oCZdCBzYXkgdGhhdCBbaGXigJlzIGJlZW4gY2xlYXJlZCB0byBwbGF5IFN1
bmRheV0uIEJ1dCBoZSBjYW4gcHJhY3RpY2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJV2hpdGVodXJzdCBhbHNv
IGFpbGluZzwvcD4NCjxwPg0KCVRoZW4gdGhlcmXigJlzIGJhY2t1cCBxdWFydGVyYmFjayBDaGFy
bGllIFdoaXRlaHVyc3QuIEhpcyBsZWZ0IGtuZWUgaHlwZXItZXh0ZW5kZWQgbGF0ZSBpbiB0aGUg
Zm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgU3VuZGF5LiBIZSByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgZ2FtZSB0byB0YWtlIGEg
a25lZSBvbiB0aGUgZmluYWwgc25hcC4gSG93ZXZlciwgaGUgaGFkIHRoZSBrbmVlIHdyYXBwZWQg
TW9uZGF5IGFuZCBsaW1wZWQgaW4gdGhlIGxvY2tlciByb29tLiBIZSBkaWRu4oCZdCBzcGVhayB0
byByZXBvcnRlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQ2hhcmxpZSwgd2XigJlsbCBraW5kIG9mIHNlZSB3
aGVyZSBoZSBpcyB3aXRoIHRoZSBrbmVlLOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEnigJltIHN1cmUg
dGhhdOKAmWxsIGJlIGRheS10by1kYXkgYXMgd2VsbC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIHNh
aWQgaGXigJlzIG5vdCBzdXJlIHdoZXRoZXIgdGhlIGluanVyaWVzIHdpbGwgcHJvbXB0IHRoZSBC
cm93bnMgdG8gYWRkIGFub3RoZXIgcXVhcnRlcmJhY2sgdG8gdGhlaXIgYWN0aXZlIHJvc3RlciB0
aGlzIHdlZWsuIFRoZXkgaGF2ZSByb29raWUgS2V2aW4gSG9nYW4gb24gdGhlaXIgcHJhY3RpY2Ug
c3F1YWQgYW5kIGEgc3BvdCBvcGVuLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnERvbuKAmXQga25vdyB0aGF0IHll
dCzigJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLiDigJxXZeKAmWxsIGtub3cgbW9yZSBhYm91dCB0aGF0IGFzIHdl
IG1vdmUgZm9yd2FyZC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglXaGF0IHBhaW4/PC9wPg0KPHA+DQoJTWNDb3du
IGhhcyBhIGtuYWNrIGZvciBwdXNoaW5nIHRocm91Z2ggcGFpbiBhbmQgcGxheWluZyBodXJ0LiBI
ZSBkaWQgaXQgbGFzdCBzZWFzb24gd2hlbiBoZSBoYWQgYnJva2VuIHJpYnMuIEhlIGRpZCBpdCB0
aHJlZSB3ZWVrcyBhZ28gd2hlbiBoZSBzdWZmZXJlZCB0aGUgZnJhY3R1cmVkIGNvbGxhcmJvbmUg
aW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgYnV0IGZpbmlzaGVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGhvdXQgbWlzc2lu
ZyBhIHNuYXAuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSB3YW50IHRvIHBsYXkgYW55dGltZSB0aGV5IGdpdmUg
dXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8s4oCdIE1jQ293biBzYWlkLiDigJwuLi4gSSBjZXJ0YWlubHkg
d2FudCB0byBiZSBvdXQgdGhlcmUsIGJ1dCBvYnZpb3VzbHkgc29tZXRpbWVzIHlvdSBnbyB0aHJv
dWdoIHRoaW5ncyB3aGVyZSB5b3VyIGJvZHkgc2F5cyBvdGhlcndpc2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
TWNDb3duIGV4cGxhaW5lZCBoaXMgY2hhbmNlcyBmb3IgYSBxdWljayBjb21lYmFjayBhcmUgYWlk
ZWQgYnkgdGhlIGZyYWN0dXJlIGJlaW5nIG9uIHRoZSBub24tdGhyb3dpbmcgc2lkZSBvZiBoaXMg
Y29sbGFyYm9uZS4gSGUgaW5zaXN0ZWQgaGXigJlsbCByZWx5IG9uIHRoZSB0ZWFtIGRvY3RvcnMg
YW5kIGF0aGxldGljIHRyYWluZXJzIGZvciBhZHZpY2UgYW5kIHdvbuKAmXQgd29ycnkgYWJvdXQg
dGhlIHJpc2sgb2YgcmUtaW5qdXJ5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoYXQgd29u4oCZdCBiZSBpbiBt
eSBtaW5kLOKAnSBNY0Nvd24gc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIGFib3V0IHBsYXlpbmcgYW5kIGRvaW5n
IHdoYXQgd2UgY2FuIHRvIGdldCBvdXIgZmlyc3Qgd2luLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU9uZSBxdWFy
dGVyYmFjayB3aG8gd29u4oCZdCBwbGF5IFN1bmRheSBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBpcyBSb2JlcnQg
R3JpZmZpbiBJSUksIHdob+KAmXMgb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlIGFmdGVyIHN1ZmZlcmluZyBh
IGZyYWN0dXJlZCBjb3JhY29pZCBib25lIGluIGhpcyBsZWZ0IHNob3VsZGVyIFNlcHQuIDExLjwv
cD4NCjxwPg0KCUdyaWZmaW7igJlzIGluanVyeSBvcGVuZWQgdGhlIGRvb3IgZm9yIE1jQ293biB0
byBzdGFydCwgdGhlbiBLZXNzbGVyLiBOb3cgdGhlIEJyb3ducyBjb3VsZCBiZSBvbiB0aGUgYnJp
bmsgb2YgdHVybmluZyB0byBNY0Nvd24gYWdhaW4uPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxv
ZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.