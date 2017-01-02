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Browns QB Robert Griffin III says he defied doubters: ‘I’m not an idiot. I know a lot of people were writing me off’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 2, 2017 - 06:33 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III (10) throws a pass during the first half of an NFL football game against the Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, Sunday, Jan. 1, 2017. (AP Photo/Don Wright)

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