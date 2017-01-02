All CATEGORIES
☰ Menu

Browns QB Robert Griffin III says he defied doubters: ‘I’m not an idiot. I know a lot of people were writing me off’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 2, 2017 - 06:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III (10) throws a pass during the first half of an NFL football game against the Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, Sunday, Jan. 1, 2017. (AP Photo/Don Wright)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs03_03 Tony Dejak - AP
Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

CLEVELAND: His star point guard is still injured and his star power forward couldn’t make a shot. So Tyronn Lue did the only thing left: He turned to his last remaining healthy body and his undersized rookie point guard. Then he sat back and watched James Jones and Kay Felder spark the Cavaliers on a night few others could.

marla03_01
Marla Ridenour: Browns must stop vicious cycle of letting talent walk out the door
Browns offensive lineman Cameron Erving suffers MCL injury, no surgery expected - 11:22 AM
Browns notebook: Terrelle Pryor says he’s told agents he wants to stay in Cleveland: ‘I love this place’
browns03
Browns coach Hue Jackson vows to deliver QB who’ll ‘play winning, championship football’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next