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Browns QB Robert Griffin III will have another chance to show franchise he should be part of its future

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 29, 2016 - 05:26 PM | Updated: December 29, 2016 - 07:56 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III is sacked by San Diego Chargers' Darius Phillon (left)and Korey Toomer during the fourth quarter on Saturday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. Griffin left the game with a concussion after the play. The Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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