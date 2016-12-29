Browns QB Robert Griffin III will have another chance to show franchise he should be part of its future

PHA+QkVSRUE6IFF1YXJ0ZXJiYWNrIFJvYmVydCBHcmlmZmluIElJSSB3aWxsIHJlY2VpdmUgb25l
IGxhc3Qgc2hvdCB0byBjb252aW5jZSB0aGUgQnJvd25zIGhlJiM4MjE3O3Mgd29ydGggYnJpbmdp
bmcgYmFjayBuZXh0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+T24gVGh1cnNkYXksIEJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUg
SmFja3NvbiBzYWlkIEdyaWZmaW4gd2lsbCBzdGFydCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBzZWFzb24gZmlu
YWxlIG9uIHRoZSByb2FkIGFnYWluc3QgdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMsIGJhcnJpbmcg
YW55IHVuZm9yZXNlZW4gc2V0YmFja3Mgd2l0aCBoaXMgaGVhbHRoLjwvcD48cD5HcmlmZmluIHdh
cyBrbm9ja2VkIG91dCBvZiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIDIwLTE3IHdpbiBvdmVyIHRoZSBTYW4g
RGllZ28gQ2hhcmdlcnMgd2hlbiBoZSBzdWZmZXJlZCBhIGNvbmN1c3Npb24gd2l0aCAxMDozMCBs
ZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4gQnV0IGFuIGluZGVwZW5kZW50IG5ldXJvbG9naXN0
IGNsZWFyZWQgR3JpZmZpbiB0byBwbGF5IFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcsIGFuZCBoZSBmdWxseSBw
YXJ0aWNpcGF0ZWQgaW4gcHJhY3RpY2UgbGF0ZXIgaW4gdGhlIGRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
YW0gdGhhbmtmdWwgZm9yIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSBhbmQgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGdl
dCBiYWNrIG91dCB0aGVyZSwgR29kIHdpbGxpbmcsIGJhcnJpbmcgYW55IHNldGJhY2tzLCYjODIy
MTsgR3JpZmZpbiBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBmZWVsIGdvb2QuIFdlIGFyZSBhbGwgZXhj
aXRlZCBhYm91dCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGxhc3Qgd2VlayBhbmQgYWJsZSB0byBhbGxvdyBDbGV2
ZWxhbmQgaGF2ZSB0byBhIHZlcnksIHZlcnkgTWVycnkgQ2hyaXN0bWFzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
R3JpZmZpbiBpcyB1bmRlciBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgZm9yIG5leHQgc2Vhc29u
IGFmdGVyIHNpZ25pbmcgYSB0d28teWVhciwgJDE1IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QgYXMgYSBmcmVl
IGFnZW50IGluIE1hcmNoLiBUaGUgZnJhbmNoaXNlLCB0aG91Z2gsIG11c3QgZGVjaWRlIHdoZXRo
ZXIgdG8gcmV0YWluIGhpbSB3aXRoIGEgcm9zdGVyIGJvbnVzIG9mICQ3NTAsMDAwIGR1ZSBvbiBN
YXJjaCAxMS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYW0gbm90IGZvY3VzZWQgb24gYW55IG9mIHRob3NlIHRo
aW5ncywmIzgyMjE7IEdyaWZmaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIGZvY3VzIHNtYWxs
IGFuZCBsZXQgdGhlIGJpZyB0aGluZ3MgZmFsbCBpbnRvIHBsYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3Bl
YWtpbmcgb2Ygc21hbGwsIGl0JiM4MjE3O3MgYSBwZXJmZWN0IGFkamVjdGl2ZSBmb3IgR3JpZmZp
biYjODIxNztzIHNhbXBsZSBzaXplIG9mIHBsYXlpbmcgdGltZSBpbiAyMDE2LjwvcD48cD5TdWZm
ZXJpbmcgYSBmcmFjdHVyZWQgY29yYWNvaWQgYm9uZSBpbiBoaXMgbGVmdCBzaG91bGRlciBTZXB0
LiAxMSBpbiBXZWVrIDEgcm9iYmVkIGhpbSBvZiAxMSBnYW1lcy4gSGUgcmV0dXJuZWQgdG8gdGhl
IGxpbmV1cCBEZWMuIDExIGFuZCB3aWxsIHN0YXJ0IGhpcyBmb3VydGggY29uc2VjdXRpdmUgZ2Ft
ZSB3aGVuIHRoZSBCcm93bnMgKDEtMTQpIHZpc2l0IHRoZSBTdGVlbGVycyAoMTAtNSkuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtIb3BlZnVsbHkgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBlbm91Z2ggYm9keSBvZiB3b3JrIHRvIG1h
a2UgYSBnb29kIGRlY2lzaW9uIGFib3V0IHdoZXJlIHdlIGdvIGFuZCB3aGF0IHdlIGRvLCYjODIy
MTsgSmFja3NvbiBzYWlkIG9mIGRlY2lkaW5nIEdyaWZmaW4mIzgyMTc7cyBmYXRlLiAmIzgyMjA7
SSB0aGluayBJIGhhdmUgYSBwcmV0dHkgZ29vZCBmZWVsIGZvciBvdXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIGFu
ZCB3aG8gdGhleSBhcmUgYW5kIHdoYXQgdGhleSBhcmUuIFRoYXQgaXMgd2h5IEkgd2FudCB0byBz
ZWUgYXMgbXVjaCBhcyBJIGNhbiBvdmVyIHRoaXMgbGFzdCBnYW1lIHNvIHRoYXQgd2UgY2FuIG1h
a2UgdGhlIHJpZ2h0IGRlY2lzaW9uIGZvciBvdXIgb3JnYW5pemF0aW9uLiBXaGVuIGl0IGlzIGFs
bCBzYWlkIGFuZCBkb25lLCBJIHRoaW5rIEkgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIHNpdCBiYWNrIGFuZCBl
dmFsdWF0ZSB3aGF0IHdlIGFyZSBhbmQgd2hhdCB3ZSBjb3VsZCBiZSBhbmQgbWFrZSBhIGRldGVy
bWluYXRpb24gZnJvbSB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyaWZmaW4gaGFzIGdvbmUgMS0zIGlu
IGZvdXIgZ2FtZXMgYXMgYSBzdGFydGVyIHRoaXMgc2Vhc29uLiBIZSBoYXMgY29tcGxldGVkIDU4
LW9mLTEwNyBwYXNzZXMgKDU0LjIgcGVyY2VudCkgZm9yIDY1NCB5YXJkcyBhbmQgbm8gdG91Y2hk
b3ducyB3aXRoIHR3byBpbnRlcmNlcHRpb25zIGFuZCBhIHJhdGluZyBvZiA2NC45LiBIZSBoYXMg
cnVzaGVkIDI2IHRpbWVzIGZvciAxNTggeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zIGFuZCB0YWtl
biAxOCBzYWNrcy48L3A+PHA+QXNrZWQgYWJvdXQgbGFja2luZyBhIHRvdWNoZG93biBwYXNzLCBH
cmlmZmluIHNhaWQsICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIHRocm93IHRvdWNoZG93biBwYXNzZXMsIGJ1
dCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIGl0IGlzIGFib3V0IGRvaW5nIHdoYXQgaXQgdGFrZXMg
dG8gd2luIHRoZSBnYW1lLiBMYXN0IHdlZWssIFtydW5uaW5nIGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGxd
IHJhbiBpbiB0d28gYmVhdXRpZnVsIHRvdWNoZG93bnMsIGp1bXBlZCBpbnRvIHRoZSBjcm93ZCBh
bmQgd2Ugd2VyZSBhbGwgY2hlZXJpbmcgd2l0aCBoaW0uIFdlIHdvbiB0aGUgZ2FtZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdHJ1ZSB0aGF0IEdyaWZmaW4mIzgyMTc7cyBiZXN0IHBlcmZvcm1h
bmNlIG9mIHRoZSB5ZWFyIGhlbHBlZCB0aGUgQnJvd25zIGF2b2lkIGEgd2lubGVzcyBzZWFzb24g
b24gQ2hyaXN0bWFzIEV2ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlaW5nIG91dCBmb3IgdGhyZWUgbW9udGhz
IGFuZCBjb21pbmcgYmFjayBhbmQgcGxheWluZyB3YXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd2FzIGV4dHJl
bWVseSB0b3VnaCwgYnV0IHlvdSBoYXZlIHRvIGJlIHN0cm9uZyB3aWxsZWQgYW5kIHN0cm9uZyBt
aW5kZWQgdG8gb3ZlcmNvbWUgdGhhdCBydXN0IGFuZCB0byBvdmVyY29tZSBtaXNzaW5nIHRocm93
cyBlYXJseSBpbiB0aGF0IHN0YXJ0LCYjODIyMTsgR3JpZmZpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBhbSBy
ZWFsbHkgdGhhbmtmdWwgdG8gbXkgdGVhbSBmb3IgcmFsbHlpbmcgYmVoaW5kIG1lIGFuZCBzdGlj
a2luZyB3aXRoIG1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RnJvbSBlYWNoIHN0YXJ0LCBJIHRoaW5rIHRoYXQg
SSBoYXZlIHBlcnNvbmFsbHkgcGxheWVkIGJldHRlciwgYmVlbiBtb3JlIGluIHJoeXRobSBhbmQg
c3RhcnRlZCB0byBtYWtlIHBsYXlzIHRoZSB3YXkgdGhhdCBwZW9wbGUgYXJlIHVzZWQgdG8gc2Vl
aW5nIG1lIG1ha2UgcGxheXMuIFRoYXQgY29udGludWVkIGxhc3Qgd2VlaywgYW5kIEkgYW0gbG9v
a2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGJyaW5naW5nIHRoYXQgaW4gdG8gdGhpcyB3ZWVrIGFnYWluc3QgUGl0
dHNidXJnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gc2FpZCBoZSBzdGlsbCB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBoZXNpdGF0ZSB0byBwdXQgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciBpbiB0aGUg
Z2FtZSBpZiBHcmlmZmluIHdlcmUgdG8gc3RydWdnbGUuIEtlc3NsZXIsIGEgdGhpcmQtcm91bmQg
ZHJhZnQgcGljaywgaXMgMC04IGFzIGEgc3RhcnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3
O3QgdGhpbmsgbWUgcGxheWluZyBSb2JlcnQgLi4uIGlzIGFueSBpbmRpY2F0aW9uIG9mIHdoYXQg
W0tlc3NsZXJdIGhhcyBkb25lIG9yIGhhc24mIzgyMTc7dCBkb25lLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBz
YWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIG1vcmUgSSBjYW4gc2VlIG9mIFJvYmVydCAmIzgyMTI7IEkgaGF2ZSBz
ZWVuIHF1aXRlIGEgYml0IG9mIENvZHkgJiM4MjEyOyB0aGUgYmV0dGVyIGV2YWx1YXRpb24gSSBj
YW4gbWFrZSBvZiBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHRob3VnaCB0aGUgZXZhbHVhdGlvbiBpcyBp
bmNvbXBsZXRlLCBKYWNrc29uIGlzIGVuY291cmFnZWQgYnkgdGhlIHN0cmlkZXMgR3JpZmZpbiBo
YXMgbWFkZS4gVGhlIGNvYWNoIHBvaW50ZWQgdG8gdGhlIG9mZmVuc2Ugc2NvcmluZyBvbiBpdHMg
Zmlyc3QgdGhyZWUgcG9zc2Vzc2lvbnMgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hhcmdlcnMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGF0IGlzIGEgc2lnbiBvZiBpbXByb3ZlbWVudCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4
MjIwO1dlIG5lZWQgdG8gZG8gdGhhdCBhbmQgZG8gYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUuIFdlIG1hZGUg
c29tZSB0aGlyZCBkb3ducyBlYXJseSBpbiB0aGUgZ2FtZSB0aGF0IEkgdGhvdWdodCB3ZXJlIGh1
Z2UuIE1hZGUgc29tZSBwbGF5cyB0aHJvd2luZyB0aGUgYmFsbCBhbmQgd2l0aCBoaXMgZmVldC4g
SGF2ZSB0byBjb250aW51ZSB0byBncm93IHRoYXQgd2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3du
cyBvd24gdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzIGluIEFwcmlsJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgYW5kIGNv
dWxkIHVzZSBvbmUgb24gYSBxdWFydGVyYmFjay48L3A+PHA+WWV0IEdyaWZmaW4gaGFzIHJlY2Vp
dmVkIHNvbWUgcmluZ2luZyBlbmRvcnNlbWVudHMuPC9wPjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSwgMTAtdGlt
ZSBQcm8gQm93bCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzIHNhaWQgaGUgd291bGQgbm90IHdyaXRl
IEdyaWZmaW4gb2ZmIGFzIGEgY2FuZGlkYXRlIHRvIGJlY29tZSB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIFFC
IG9mIHRoZSBmdXR1cmUgYW5kIGluc2lzdGVkIGhlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIHN1cnByaXNl
ZCBpZiBHcmlmZmluIHdlcmUgdG8gZW50ZXIgbmV4dCBzZWFzb24gYXMgdGhlIEJyb3ducyYjODIx
Nzsgc3RhcnRlci48L3A+PHA+T24gRGVjLiAxNiwgYXNzb2NpYXRlIGhlYWQgY29hY2gtb2ZmZW5z
ZSBQZXAgSGFtaWx0b24gc2FpZCBHcmlmZmluIHN0aWxsICYjODIyMDtoYXMgdGhlIHBvdGVudGlh
bCB0byBiZSB3aGF0IGhlIHdhcyBoaXMgcm9va2llIHllYXIgYW5kIG1vcmUuJiM4MjIxOyBHcmlm
ZmluIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3Mgb2ZmZW5zaXZlIHJvb2tpZSBpbiB0aGUgeWVh
ciBpbiAyMDEyLCB3aGVuIGhlIG1hZGUgdGhlIFBybyBCb3dsIGFuZCBsZWQgV2FzaGluZ3RvbiB0
byB0aGUgcGxheW9mZnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyB2ZXJ5IGh1bWJsaW5nLCYjODIyMTsg
R3JpZmZpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGNvbWUgZnJvbSBhIHNpdHVhdGlvbiBsaWtlIEkgaGF2
ZSBpbiBteSBjYXJlZXIgd2hlcmUgaXQgd2FzIG5vdCBhbHdheXMgdGhhdCB3YXkgZm9yIHdoYXRl
dmVyIHJlYXNvbi4gVG8gaGF2ZSB0aGF0IHN1cHBvcnQgZnJvbSBhIFtmdXR1cmVdIEhhbGwgb2Yg
RmFtZXIgYW5kIGZyb20gYSBjb2FjaCBpbiBQZXAsIHdobyBJIHRoaW5rIGlzIG9uZSBvZiB0aGUg
YmVzdCBpbiB0aGUgbGVhZ3VlLCBpdCBtZWFucyBhIGxvdCB0byBtZS4gLi4uIEkgYW0gaGFwcHkg
YW5kIEkgd2FudCB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsIGZvciB0aG9zZSBndXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
SGUmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBhbm90aGVyIGNoYW5jZSB0byBtYWtlIHRoZW0gcHJvdWQgYmVmb3Jl
IHRoZSBzZWFzb24gZW5kcyBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9n
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
ZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.